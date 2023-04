Punaisen pyöräkadun rakentaminen alkaa Tampereen Amurissa

Jatkossa pyöräilijän on kuljettava uutta reittiä, joka kulkee välillä Sepänpuistikko–Suokatu–Sotkankatu.

Sepänkatua aiemmin käyttäneiden pyöräilijöiden reitti muuttuu. Uusi pyöräkatu on valmis syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Aamulehti

Tampereen Amuriin aletaan rakentaa pyöräkatua Sepänkadun ja Pirkankadun välille. Pyöräkatu kulkee reittiä Sepänpuistikko–Suokatu–Sotkankatu. Lisäksi reitillä uusitaan viemäriä ja vesijohtoa sekä rakennetaan hulevesiviemäreitä.

Työt alkavat Sotkankadulla pääsiäisen jälkeen. Töistä on haittaa auto-, pyörä- ja jalankulkuliikenteelle. Liikennettä rajoitetaan rakennustöiden aikana.

Sotkankadulla muutokset alkavat vesihuoltotöillä välillä Suokatu–Satakunnankatu. Sotkankatu suljetaan autoliikenteen läpiajolta tällä osuudella. Katutyö ei tässä vaiheessa vaikuta kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkuun.

Katutyöurakassa rakennetaan seudullista pyöräilyn pääreittiä, josta valtaosa on pyöräkatua. Pyöräväylä kääntyy Sepänkadulta Sepänpuistikkoon. Puistikko-osuudella reitti on kaksisuuntainen pyörätie.

Suokatu–Sotkankatu-välille rakennetaan pyöräkatu, jolla polkupyöräilijöillä on ensisijainen asema autoliikenteeseen nähden. Pyöräkadulla saa ajaa autolla, mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku ja autoilijoiden on sovitettava vauhtinsa pyöräilijöiden vauhtiin.

Pyöräkatu- ja pyörätieosuudet päällystetään punaisella väriasvaltilla. Viherkaistoilla säilytetään nykyiset katupuut. Nurmikot uusitaan. Sotkankadun itäreunan jalkakäytävälle lisätään penkkejä ja roska-astioita. Ulkovalaistus uusitaan, ja Satakunnankadun liikennevaloliittymään tehdään pyöräilyä palvelevia muutoksia.

Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Amurin koulun tonttiin rajoittuvat katuosuudet tehdään pääosin koulujen kesäloman aikana.