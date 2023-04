Raju pahoinpitely tapahtui tamperelaiskoulussa, kun opettajat olivat jo luokissa – Näin koulussa nyt reagoidaan tapaukseen

Tampereen kaupungin työntekijät kertovat, että roadman-kulttuurin ihannoimisesta voi havaita merkkejä myös Tampereen koulumaailmassa. Jengiytymisestä kouluissa ei kuitenkaan vielä voi puhua. Nyt koulussa lisätään valvontaa ja työntekijöiden määrää koulukiusaamisen ja -väkivallan ehkäisemiseksi.

Ulla Ojalammi toimii Tampereen kaupungin opetusjohtajana. Hän toimi aiemmin Etelä-Hervannan koulun rehtorina. ”Olen huolissani siitä, että on tällainen ilmiö, joka lisääntyy. Emme kouluna voi tehdä kaikkea, mutta voimme jollakin tavalla ennaltaehkäistä tätä.”

Aamulehti uutisoi 31. maaliskuuta Tampereen Hatanpään koulussa tapahtuneesta rajusta välivallanteosta. Väkivallanteko tapahtui, kun valvontaa tekevät opettajat olivat jo luokissa pitämässä oppitunteja.

Samaan aikaan Tampereen Tesomalla oppilaiden vanhempia varoitettiin mahdollisesta joukkotappelusta. Tampereen kaupungin opetusjohtaja Ulla Ojalammi kertoo, että väkivallasta kuullaan kouluissa yleensä joko oppilaalta tai hänen vanhemmaltaan. Hatanpään koulun tapauksessa asiasta ilmoitti sekä rehtori että vanhempi.

”Ongelma on, että tätä tapahtuu usein koulupäivän jälkeen, vapaa-ajalla. Kuulemme näistä joko oppilaalta tai vanhemmalta ja toivomme, että he kertoisivat. Olen ymmärtänyt, että Hatanpään tapauskin tapahtui niin, että oppitunnit olivat alkaneet, eli opettajat olivat luokissa.”

”Kun tällaista tapahtuu, niin ensimmäisenä pitää ilmoittaa välittömästi asianosaisille ja käynnistää perusopetuslain mukaiset kurinpitotoimet, tehdä rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus.”

Lisää valvontaa ja kouluvalmentajia

Hatanpään koulun Koivistontien toimipisteessä, jossa väkivallanteko tapahtui, opiskelevat Hatanpään koulun 7.-9. vuosiluokat. Ojalammi kertoo, että koulussa järjestettiin keskiviikkona koko koulun yhteinen tilaisuus, johon osallistui myös Sisä-Suomen poliisi. Lisäksi on suunnitteilla, että Stop väkivallalle -projektin edustaja tulee puhumaan nuorille.

Ojalammi kertoo, että seuraavaksi tarkastellaan, onko valvontaa riittävästi. Opettajien tekemää valvontaa lisätään ja ainakin yksi kouluvalmentaja rekrytoidaan lisää. Koulusosionomin työtehtävä on uusi ja melko tuntematon. Se on ennaltaehkäisevää työtä, jossa työmuotoina on varhainen puuttuminen sekä oppilaan kokonaisvaltainen ohjaaminen.

”Pyrimme luomaan kevään aikana verkoston, jossa ovat mukana erityisnuorisotyö, poliisin ennaltaehkäisevä toiminta ja koulun vanhempainyhdistys.”

Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula korostaa kodin roolia nuoren elämässä. ”Kodin rooli ja vastuu, sitä ei sovi unohtaa. Kodin malli on kuitenkin todella iso ja merkittävä.”

Väkivaltaa kuvataan aiempaa useammin

Ojalammin mielestä kouluissa väkivaltaista liikehdintää on huomattavissa enemmän kuin ennen. Ilmiö ei silti koske kaikkia oppilaita.

”Tiettyjen nuorten väkivalta on raaistunut ja lisääntynyt. Lapsia ja nuoria on kahdenlaisia. Toisaalta kouluterveyskyselyiden perusteella näyttää siltä, että voidaan hyvin, mutta meillä on kuitenkin pieni osa nuoria, jotka voivat huonosti.”

Tampereen kaupungin riskienhallinta ja -turvallisuusjohtaja Jouni Perttula sanoo, että nuorison oirehtiminen on tunnistettu.

”Rikosten määrä on ollut jonkin verran kasvussa ja ilmiö on tunnistettu. Uutena elementtinä on kuvaaminen, se lisää tapausten monimutkaisuutta, kun rikos leviää todella laajalle.”

Ojalammi ja Perttula nostavat esiin, että kuvaaminen liittyy väkivaltatapauksiin entistä useammin. Kuvattua materiaalia jaetaan ensisijaisesti sosiaalisen median suljettuihin ryhmiin julkisten alustojen sijaan, koska nuoret tietävät tekevänsä kiellettyjä asioita.

”Tapahtuu rajuakin väkivaltaa, jota kuvataan. Sovitaan jopa, että nyt tapahtuu jotakin, ja sinne tulee erikseen kuvaajat paikalle”, Ojalammi kertoo.

Merkkejä roadman-kulttuurin ihailusta

Kumpikaan Ojalammi tai Perttula eivät halua Tampereen koulujen tapauksessa puhua jengiytymisestä. He molemmat toteavat, että jengin tunnusmerkistön mukainen määrittely on vaikeaa, koska nuorisolla on aina ollut tapana kokoontua. He molemmat nostavat kuitenkin itse esiin yhteyden roadman-kulttuurin ihannointiin.

”En puhuisi jengeistä, mutta kyllä se esimerkiksi näkyy, että porukka kasaantuu ideologian, esimerkiksi roadman-kulttuurin taakse”, Perttula toteaa.

Roadman-kulttuuriin liittyy esimerkiksi kalliisiin merkkivaatteisiin pukeutuminen ja drill-genreen kuuluvan rap-musiikin kuuntelu, mutta myös kalliin elämäntavan tavoittelu rikollisin keinoin.

”Sovitaan joukkotappeluita, se on ensimmäinen ilmiö. Sitä tapahtuu aika ajoin. Koulu saa näistä tiedon oppilaalta, huoltajalta tai poliisilta”, Ojalammi kertoo.