Vladimir Putin ja Aku Ankka saivat äänen eduskuntavaaleissa – Katso: tällaisia olivat hylätyt äänet Pirkanmaalla

Aku Ankka on kestomenestyjä vaaleissa Suomessa. Kuva hylätystä äänestyslipusta presidentinvaaleissa vuonna 2018.

Aamulehti

Pirkanmaalla hylättiin eduskuntavaaleissa tällä kertaa vähemmän ääniä kuin neljä vuotta sitten. Sunnuntain vaaleissa annetuista äänistä Pirkanmaalla hylättiin 1 265 ääntä eli 0,4 prosenttia annetuista äänistä. Vuoden 2019 vaaleissa hylättyjen äänten määrä oli 1 351.

Vuoden 2023 vaalien tulos on alustava. Tuloslaskenta vahvistetaan keskiviikkona.

Tälläkin kertaa vaalilipukkeisiin päätyi ehdokasnumeron lisäksi erilaisia piirroksia, kuten sydämiä ja hymiöitä, jotka johtivat äänen hylkäämiseen, kertoo Pirkanmaan vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Miia-Hannele Vuori. ”Kaikennäköisiä ikäviäkin piirustuksia tulee.”

Protestiäänten kestomenestyjä Aku Ankka nähtiin tänäkin vuonna Pirkanmaalla täytetyissä vaalilipukkeissa. Protestiäänenä voidaan pitää myös naapurimaan presidentin äänestämistä: ”Putinkin sai äänen.”

Vuonna 1986 kuollut Suomen historian pitkäaikaisin presidentti Urho Kekkonenkin sai vielä äänen.

Jonkin verran ääniä hylättiin siksi, että äänestyslipukkeeseen oli merkitty väärässä vaalipiirissä oleva ehdokas tai siksi, että lippu oli kokonaan tyhjä. Vähäisissä määrin ääniä hylättiin vaalivirkailijan virheen takia, kun lipukkeesta on puuttunut leima.

Lipukkeeseen vain numero

Äänestyslipukkeeseen saa merkitä vain ehdokkaan numeron. Silti numeroiden tulkintakin voi tuottaa päänvaivaa ääntenlaskennassa. ”Hylkyyn menee sellaisia ääniä, joista ei pysty sanomaan, mikä numero on.” Vuori toivoo, että äänestäjät käyttäisivät enemmän äänestyspaikoilla olevien vaaliavustajien apua, jos oma kirjoituskyky on heikentynyt. Välillä tosin kyse on huolimattomuudesta. ”Välillä numero on niin huolimattomasti kirjoitettu, ettei siitä saa selvää.” Esimerkiksi numeroita 4 ja 9 sekä 1 ja 7 voi olla vaikea erottaa toisistaan.

Vaalipiirilautakunta pyrkii kuitenkin aina toteuttamaan äänestäjän tahtoa, Vuori sanoo. Tästä syystä ääni voi mennä läpi, vaikka lipukkeeseen olisi kirjoitettu ehdokkaan nimi ja puolue. ”Pirkanmaan vaalipiirilautakunnassa tällaista ei ole hylätty.”

”Heti, jos lipukkeessa lukee esimerkiksi ’hyvä Sanna’, niin se hylätään. Se on tuntomerkki, jolla äänestäjän voi tunnistaa.” Kyse on Vuoren mukaan vaalisalaisuuden ja vaalijärjestelmän luotettavuuden turvaamisesta.

Jos vaalipiirilautakunta ei ole yksimielinen äänen hyväksymisestä, se tekee päätöksen äänestämällä. Vuoren mukaan näissä vaaleissa Pirkanmaan vaalipiirilautakunta ei äänestänyt kertaakaan.