Talousongelmien kanssa paininut Touhula avaa uuden päiväkodin Tampereella: ”Meillä ei ole mitään syytä epäillä, etteivätkö he olisi toimintakykyisiä”

Sekä kaupungin että yhtiön mukaan yhteistyö on sujunut hyvin. Touhula kaipaa kaupungilta kuitenkin palvelusetelin arvon korottamista.

Aamulehti

Talousvaikeuksista viime vuosina kärsinyt Touhula-päiväkodit avaa uuden päiväkodin Tampereen Härmälänrantaan.

Entisen Valtion lentokonetehtaan pääkonttorin tiloihin syntyvä päiväkoti aloittaa toimintansa elokuun alussa.

Viime vuosina päiväkotiketju on joutunut sulkemaan joissain kunnissa päiväkoteja talousvaikeuksien vuoksi, mutta toimitusjohtaja Sari Saaren mukaan toiminta on nyt vakaalla pohjalla.

Yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen vuonna 2021, minkä jälkeen se on uudelleenjärjestellyt toimintaansa muun muassa omistuspohjaa muuttamalla.

Touhula siirtyi viime vuonna pääomasijoittajien käsistä henkilöstön ja johdon omistukseen.

Palvelusetelin arvoon halutaan korotus

Yksi tapa tuottaa varhaiskasvatuksen palveluita on palveluseteli, jonka avulla kunta tai kaupunki hankkii palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelin arvon määrittävät kunnat tai kaupungit itse.

Toimialalla suuri ongelma on Saaren mukaan tällä hetkellä se, etteivät kunnat tunne oman tuotantonsa kustannusta.

”Olemme poistuneet sellaisista kunnista Suomessa, joissa palvelusetelin arvo ei vastaa tuotannon kustannusta.”

Esimerkiksi Tampereella ja seutukunnan muissa kunnissa palvelusetelin arvo varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä yli 3-vuotiaalta lapselta 862 euroa kuukaudessa ja sitä nuoremmilta 1 302 euroa kuukaudessa.

Saaren odotuksissa kuitenkin on, että palvelusetelin arvon indeksikorotuksesta päätettäisiin Tampereella jo tänä vuonna.

”Tästä olemme Tampereen kaupungin kanssa käyneet neuvotteluja. Luotamme siihen, että korotus tulee tänä vuonna.”

Kaiken kaikkiaan Tampere on ollut Saaren mukaan Touhulalle hyvä kumppani ja yhteistyö on ollut toimivaa.

Kaupunki luottavaisin mielin

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere ei ole huolissaan Härmälänrantaan syntyvän uuden päiväkodin toimintaedellytyksistä.

Kaupungilla on jo entuudestaan useampi päiväkoti, jossa Touhula on palveluntuottajana, ja yhteistyö yhtiön kanssa on hänen mukaansa sujunut hyvin.

”Meillä ei ole mitään syytä epäillä, etteivätkö he olisi toimintakykyisiä.”

Lähtökohtaisesti yhteistyö kaikkien palvelusetelitoimijoiden kanssa on Mantereen mukaan ollut hyvää.

Viime syksynä raportoitiin Tampereen kaupungin ostopalvelupäiväkotina toimivan Pilke Pispalan päiväkodin ongelmista. Siellä syntyneitä ongelmia on kuitenkin Mantereen mukaan saatu pitkälti ratkaistua.

”Tällä hetkellä mitään suurempia ongelmia ei ole, ja palveluntuottajat pyrkivät koko ajan korjaamaan mahdollisia ongelmatilanteita.”