Sulkavuoressa puhdistettu jätevesi johdetaan kalliotunnelia pitkin Vihilahteen ja siitä nyt rakennettavaa purkuputkea pitkin Pyhäjärveen. Purkuputki on halkaisijaltaan kaksi metriä ja pituudeltaan 1,7 kilometriä.

Tampereen seudun keskuspuhdistamoa varten Pyhäjärveen Tampereella tarvittavan 1,7 kilometriä pitkän purkuputken rakentaminen alkaa. Sulkavuoressa puhdistettu vesi puretaan putkea pitkin Pyhäjärveen.

Töiden alkaminen näkyy esimerkiksi suosittujen jalankulun ja pyöräilyn väylien käyttäjille. Lyhin reitti Pirkkalan suunnasta Vihiojanpuiston läpi Hatanpään arboretumiin on suljettu.

Mikä? Purkuputki Pyhäjärveen Tampereen seudun keskuspuhdistamon puhdistetun veden purkuputki rakennetaan Vihiojanlahdesta Pyhäjärveen. Purkuputken pituus on noin 1,7 kilometriä. Purkuputkiurakka on alkamassa ja sen pitäisi valmistua kesällä 2024. Vihilahden alittavan siirtoviemäriosuuden urakka alkaa niinikään nyt ja valmistuu marraskuun alkuun mennessä. Näistä kahdesta urakasta järjestetään asukastilaisuus huhtikuun lopulla. Ensimmäiset jätevedet otetaan käsiteltäväksi Tampereen seudun keskuspuhdistamoon Sulkavuoressa 2025 lopulla, ja viimeistelytyöt jatkuvat vielä 2026. Rakentaminen alkoi 2018. Arviolta 346 miljoonaa euroa maksava puhdistamo puhdistaa Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.

Pyhäjärveen johtavan purkuputken lisäksi aloitetaan Vihilahden alittavan siirtoviemäriosuuden asennus. Näiden kahden urakan kustannusarvio on noin kymmenen miljoonaa euroa. Ensimmäinen työmaakokous pidettiin tiistaina.

”Purkuputken työt etenevät maaosuuden jälkeen Vihiojanlahden ja sen ylittävän kannaksen ali järvelle päin ja työtä pyritään tekemään tänä kesänä niin pitkälle kuin mahdollista”, kertoo projektipäällikkö Ari-Matti Ilkka Tampereen seudun keskuspuhdistamosta.

Purkulinjaurakan pitäisi olla valmis kesällä 2024, ja siirtoviemäriurakan marraskuun alussa tänä vuonna.

Vihilahdenkadulla ja sen lähellä on nähtävissä Tampereen seudun keskuspuhdistamon uusiin urakoihin liittyviä valmisteluja. Urakoista tiedotetaan alueelle pysytetyissä tauluissa ja huhtikuun lopulla asukastilaisuudessa.

Vihilahden asuinalue sijaitsee työmaiden lähellä.

Pyhäjärven pohjaan ruopataan purkuputkelle ura. ”Vesistössä tulee olemaan lautta, josta pitkäpuomisella kaivinkoneella ruopataan järven pohjaan ura”, Ilkka kertoo. ”Purkuputki päättyy kohtaan, jossa on noin 11 metriä vettä, mutta siellä asti ei tarvitse enää kaivaa. Ruoppausta tehdään noin kilometrin matkalla kannakselta Pyhäjärvelle. Viimeinen puoli kilometriä asennetaan pohjalle sellaisenaan.”

Silta pitkälti käytössä

Urakoitsijalla on suunnitelma, jonka mukaan Vihiojanlahden ja Pyhäjärven välisellä kannaksella kulkeva kevyen liikenteen silta on käytössä lyhyttä katkosta lukuun ottamatta. Putkiura kulkee sillan Hatanpään puolelta. ”Kohdassa myös olevan 110 kilovoltin kaapelin tuennan ja suojauksen sekä työnaikaisen kulkusillan tekemisen aikana toimii kiertotie kevyelle liikenteelle”, Ilkka kertoo.

Työlle on olemassa ympäristölupa, joka määrittää, miten Pyhäjärven pohjassa toimitaan niin, että järvelle ei aiheuteta haittaa. ”Siellä on rajoitteita, sillä järven pohjasta on mitattu pieniä PCB-arvoja. Siksi ne siirretään sivuun ja peitetään puhtaalla aineksella”, Ilkka sanoo. ”Fyysisesti tuolla matkalla on PCB:tä noin karkkipussillinen. Ne löytyvät noin puolen metrin pintakerroksesta.”

PCB:t ovat öljymäisiä kemikaaleja, joita käytettiin 1970-luvulle asti erilaisissa teknisissä ratkaisuissa.

Pyhäjärvellä työmaa-alueen ympärille asennetaan suojaverhot, jotka muistuttavat öljypuomeja. Suojaverhot estävät sameuden leviämisen ympäröivään veteen. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys valvoo sameuksia vesinäytteistä.

”Sisäpuolelle ei ole veneilläkään asiaa. Siellä on myös sukeltajia välillä töissä”, Ilkka kertoo.

Purkuputken pitäisi olla valmis kesällä 2024.

Työt tehdään vastaavalla tavalla kuin upotettaessa keskuspuhdistamon siirtoviemäriputkia Pyhäjärven pohjaan Raholasta Haikkaan 2020–2021.

Molemmille työmaille on kulku Lahdenperänkadun jatkeelta, joka on ollut työmaa-alueena Hatanpään ja Rantaperkiön kaupunginosien rajan tuntumassa vuodesta 2020 lähtien.

”Toivottavasti liikennejärjestelyjä päästään purkamaan vuoden päästä keväällä”, Ilkka sanoo.

Uusi lupa?

Putket valmistetaan Virossa. Puoliperävaunuun mahtuvia 24-metrisiä putkia kuljetetaan myöhemmin selviävän aikataulun mukaan Tampereelle kuusi kappaletta.

Täällä putkien hitsaamiseen tarvitaan työmaa, mutta se ei välttämättä ole aiemmin esillä ollut Eteläpuisto. Mahdollinen vaihtoehto on selvityksessä.

Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta palautti elokuussa 2022 äänin 11–2 uudelleen valmisteluun Eteläpuistoon haetun työmaaluvan. Lautakunta edellytti, että työmaan aluerajausta muutetaan niin, että virkistyskäyttö on mahdollista. Jos Eteläpuistoa halutaan käyttää työmaana, pitää lupaa hakea uudelleen.