Oppilas hakattiin rajusti tamperelaiskoulussa kesken päivän – Näin kommentoi perusopetuksen johtaja

Perusopetuksen johtaja Kristiina Järvelä sanoo, että jos raakaa väkivaltaa tapahtuu koulussa, on hyvin epätodennäköistä, ettei samaa tapahtuisi huomattavasti runsaammin vapaa-ajalla.

Aamulehti

Aamulehdessä uutisoitiin viime viikolla Tampereella Hatanpään koululla tehdystä rajusta kouluväkivallasta.

Aiotaanko Tampereen kouluissa tehdä kouluväkivallalle jotakin, Tampereen kaupungin perusopetuksen johtaja Kristiina Järvelä?

”Kyllähän meillä tähänkin mennessä on tehty. Tehdään tietysti lisää ja kohdennetusti, mutta emme voi tehdä sitä yksin. Tarvitsemme tähän kumppanit eli esimerkiksi nuorisopalvelut ja poliisin.”

”Meillä on 30 kouluvalmentajaa, jotka tekevät kouluissa ennaltaehkäisevää työtä. Esimerkiksi Hatanpäälle varmaan palkataan lisää kouluvalmentajia.”

”Tässä pitää tehdä kaksi asiaa. Puuttua akuuttiin ongelmaan ja samaan aikaan tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Nyt syksyllä alkaa 4.–6.-luokkalaisten tunne-, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opetus. Tarkoitus on, että jokaiselle tulisivat taidot ja myös välittäminen kaverista.”

"Tampereen kaupungilla on myös Someturva käytössä. Sieltä saa lainopillisia neuvoja.”

Mikä kouluväkivallan tilanne Tampereella on?

”Yksi ilmiö on netissä tapahtuva kiusaaminen, jonka yhtenä ilmiönä on, että kuvataan. Toki tapaukset ovat yksittäisiä. Kouluissa väkivalta ei ole jokapäiväistä, mutta väkivallan ihannointi ja hyväksyntä näkyvät. Pitkän aikaa kouluissa oli huomattavasti vähemmän väkivaltaa verrattuna omiin 1980-luvun koulukokemuksiini. Nyt fyysisen väkivallan käyttö nostaa päätään.”

”Suurin osa väkivallasta tapahtuu vapaa-ajalla ja sitten kysytään, mitä koulu tekee. Koulun täytyy lisätä valvontaa, käydä oppiaineissa läpi hyväksyttävän käytöksen rajaa ja lisätä hyväksi ihmiseksi kasvamisen tukemista. Mutta myös perheillä ja muilla toimijoilla on vastuu.”

Mitä kouluvalmentajat tekevät?

"He ovat esimerkiksi sosionomeja tai nuoriso-ohjaajia. He vahvistavat koulumotivaatiota, ovat tunneilla oppimisen tukena, mutta ennen kaikkea he ovat kouluyhteisössä aikuisia, jotka kohtaavat oppilaita myös välitunneilla ja koulun jälkeen.”

”He vetävät myös harrastustoimintaa kouluilla. Hengailu on harrastus, jota tarvitaan: jutellaan, tehdään välipalaa ja ollaan yhdessä.”

Onko väkivalta Tampereen kouluissa lisääntynyt?

”Vain vakavimmat tilanteet tulevat tietooni. Kouluväkivallan määreen alle kuuluu paljon. Varmasti väkivaltaa tapahtuu. Suurin osa tapauksista selvitetään kouluissa. ”

”Jonkin verran krouveimmat eli raaimmat ja törkeimmät tapaukset ovat lisääntyneet. Ei puhuta enää mistään nahistelusta. Raakoja tapauksia on aika ajoin, mutta ei kuukausittain. Jos sellaista tapahtuu koulussa, on hyvin epätodennäköistä, ettei samaa ilmiötä esiintyisi huomattavasti runsaammin vapaa-ajalla.”

Onko Tampereen kouluissa havaittu jengiytymistä?

”En ole jengiytymisen asiantuntija. Poliisi arvioi, ettei Tampereella sellaista ilmiönä ole, mutta joissakin kouluissa sen tapaista varmaan on. Ei meillä West side story -tyyppisiä jengitaisteluita ole. Varmaan ryhmien välistä vastakkainasettelua on.”

Onko huomattu, että Tampereella kouluissa kannettaisiin mukana teräaseita?

”Siihen en osaa sanoa. Rehtorit takavarikoivat, jos sellaisia olisi. Yksittäisiä tapauksia varmaan joskus on. Kouluissa ei tehdä järjestelmällisiä tarkastuksia.”

Miten koulujen välitunteja valvotaan?

”. Yleensä rehtori tekee välituntivalvontalistan, jossa on sisä- ja ulkovalvojia. Riittävyyden määritelmä on aina rehtorin vastuulla. Hatanpään kaltaisissa tapauksissa varmistetaan, onko valvojia riittävästi, ja tarvittaessa lisätään.”

”Tarvittaessa voidaan tilapäisesti tehdä niin, että kaikki opettajat valvovat oppilaitaan sen koko 60 minuuttia, ja varmasti tällaisissa vakavissa tilanteissa sitä harkitaankin.”