Särkänniemi rakentaa täysin uuden alueen, joka avataan pian – Tällainen se on: ”2020-luvun isoin uudistus”

Särkänniemen Angry Birds Landin tilalle rakennetaan uusi teema-alue miljoonilla euroilla. Toimitusjohtajan mukaan uudistus on huvipuistolle vuosikymmenen suurin.

Aamulehti

Tampereen legendaarisen Särkänniemen huvipuiston avajaisia vietetään huhtikuun 29. päivä. Samalla huvipuistoon avataan täysin uusi teema-alue, Kärsänniemi. Toimitusjohtaja Miikka Seppälän mukaan kyseessä on huvipuiston ”2020-luvun isoin uudistus”.

”Puhutaan noin 2–3 miljoonan euron uudistuksesta. Nyt on jännät paikat, kun avajaisiin on enää muutama viikko ja tällä viikollakin on ollut vielä pakkasöitä. Työskentelemme väsymättä, jotta saamme kaiken tarvittavan valmiiksi avajaisiin mennessä. Osa alueen laitteista ja sisällöistä tulee tosin vasta kevään ja alkukesän aikana.”

Kärsänniemi on Särkänniemestä jo aikaisemmin tutuksi tulleen Pouta Possu -maskotin kotikylä, josta löytyy huvilaitteita koko perheelle. Alue rakennetaan Angry Birds Landin tilalle, josta huvipuisto päätti luopua vuoden 2022 lopussa Särkänniemen ja Rovion yhteistyölisenssin päätyttyä.

”Olemme todella kiitollisia upeasti sujuneesta, pitkäaikaisesta yhteistyöstä Rovion kanssa. Otamme Angry Birds Landista mallia, kun kehitämme huvipuistoa kokonaisuutena”, Seppälä kommentoi.

Kausityöntekijöitä kaivataan

Uuden alueen avaaminen tarkoittaa huvipuistolle myös lisätyövoiman tarvetta. Toimitusjohtajan mukaan tänä vuonna Särkänniemeen rekrytoidaan ennätysmäärä kausityöntekijöitä.

”Heitä tulee olemaan yli 500. Yksittäisiä työsopimuksia voi olla kuitenkin yli 700 erillisten tapahtumien takia. Keskimääräinen työsuhteen kesto on useampia kuukausia.”

Seppälän mukaan kesälle odotetaan yli 600 000 kävijää. Myös Tampereella toukokuussa pelattavien jääkiekon maailmanmestaruuskisojen mahdollinen vaikutus on huomioitu arviossa.

”Se voi kasvattaa kävijämäärää, vaikka kaupungin majoituskapasiteetti saattaakin olla silloin kasvun haasteena”, Seppälä sanoo.

Kärsänniemen uusi alue avataan samaan aikaan, kun uusi kausi käynnistyy Särkänniemessä 29. huhtikuuta.

Tulevaisuus työpöydällä

Koronavuosi kuritti myös Särkänniemeä: vuoden 2020 liikevaihto jäi 50 prosenttia edellisvuotta huonommaksi. Vuosi 2022 kuitenkin käänsi kehityksen suunnan.

”Viime vuosi oli hyvä. Se mahdollistaa osaltaan näiden uudistusten tekemisen ja antaa uskoa siihen, että voimme jatkaa uudistamista jatkossakin. Ainakin itse olen tästä Kärsänniemestä jo etukäteen ylpeä”, Seppälä sanoo.

Vaikka Kärsänniemi eläinhahmoineen vetoanee erityisesti lapsiin, ei aikuisiakaan ole unohdettu huvipuiston tulevaisuudensuunnitelmissa. Seppälän mukaan muun muassa ravintolatoimintaa aiotaan kehittää.

Mikä? Tampereen Särkänniemi oy Tampereella vuonna 1966 perustettu huvipuisto, joka avattiin kesällä 1975. Tampereen kaupungin omistuksessa. Toimitusjohtajana Miikka Seppälä. Vuonna 2022 liikevaihto 23,2 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 1,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 henkilöstöä oli vilkkaimpaan sesonkiaikaan yhteensä 571. Koko vuonna henkilöstöä oli keskimäärin 329. Vuoden 2022 kävijämäärä 562 000 asiakasta.

”Mutta siitä kerromme lisää myöhemmin”, hän vihjaa.

Myös ikärajallisten K18-tapahtumia aiotaan jatkaa aikaisemmista vuosista saadun hyvän palautteen perusteella.

Sekä keväällä että kesällä järjestetään isot, pelkästään aikuisille suunnatut huvipuistotapahtumaa, joissa esiintyy muun muassa Juha Tapio, Maija Villkumaa ja Anna Puu.

Nuorille aikuisille suunnattu opiskelijatapahtuma Särkän Märkä puolestaan toimii eräänlaisena avajaisten varaslähtönä huhtikuun 26. päivä. Näiden lisäksi on ikärajattomia tapahtumia.

Seppälän mukaan huvipuiston suunnittelupöydällä on paljon muutakin tulevia vuosia varten.