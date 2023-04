Miksi ihmiset haluavat tietää, miten älykkäitä ovat? Vierailimme Mensan testissä Tampereella ja esitimme 10 kysymystä älykkyydestä

Mensan älykkyystestiin oli lauantaina Tampereella niin paljon tulijoita, että kirjasto Metson toisessa tilassa jouduttiin järjestämään lisäkoe. Artikkelin lopussa voit testata päättelykykyäsi viidellä Mensan tehtävällä.

Insinööri Kari Röyskö kävi Mensan testissä Tampereella lauantaina. Edellisen kokeen hän teki 30 vuotta sitten. Miksi haluat tietää älykkyysosamääräsi? ”Hyvä kysymys. Edellinen testi meni kohtuu hyvin, mutta olisi voinut mennä paremminkin. Minusta kokeessa oli nyt jopa helpompia tehtäviä.” Mitä teet testituloksella? ”Pistän pöytälaatikkoon. Se on itselle uskonvahvistukseksi.” Kenelle kerrot tuloksesi? ”En varmaan kenellekään.”

Nalle Puh on karhu, jolla on hyvin pienet aivot.

Metson Kanerva-luentosalissa ei taida aprillipäivänä olla nallepuheja. Tilassa istuu 21 henkilöä, joilla todennäköisesti on keskimääräistä pystyvämmät aivot. Henkilöt ovat saapuneet Mensan testiin saadakseen tietää, miten älykkäitä ovat. Pääosa osallistujista on 20–40-vuotiaita. Osallistujista kuusi on naisia.

Ensin peritään 40 euron maksu. Sitten tarkistetaan henkilöllisyystodistus, jotta kukaan ei tule tekemään testiä esimerkiksi kaverin puolesta.

Pirkanmaan Mensa on houkutellut väkeä lauantaiseen testiin esimerkiksi Tiktokissa. Kampanjointi on onnistunut, sillä testiluokka tulee täyteen, ja ainakin yksi henkilö joudutaan käännyttämään ovelta. Tulija pääsee kuitenkin tekemään testin toiseen luokkaan.

Mensan testi alkamassa. Seuraava Mensan testi järjestetään Tampereella 13. toukokuuta kello 13 kirjastotalo Metsossa.

Testiin osallistunut Matias Keskitalo on aina tykännyt loogisista päättelytehtävistä ja on aiemmin tehnyt muutamia älykkyystestejä verkossa. Hän tuli testiin mielenkiinnosta.

”Testi tuntui aika mukavalta. Alkuun tehtävät olivat helppoja, ja sain itsevarmuuden. Kuin jotain peliä olisi pelannut”, it-alalla työskentelevä Keskitalo sanoo.

Aamulehden kuvaajaa Eeva Valtokaria on kiehtonut älykkyysosamääränsä tietäminen. Lauantaina hänelle tarjoutui mahdollisuus osallistua Mensan testiin.

”Suurin osa kysymyksistä oli helppoja, mutta lopussa tehtävät vaikeutuivat jyrkästi. Jos en osannut jotakin tehtävää, menin seuraavaan ja opin siitä jotakin, minkä avulla pystyin palaamaan taas aiempaan. Ajattelisin, että näissä pystyisi kehittymään harjoittelemalla”, Valtokari arvioi.

Hänen mukaansa kolme neljäsosaa tehtävistä oli helppoja. Testi kesti 20 minuuttia ja tehtäviä oli 45.

Mikä? Mensa Kansainvälinen älykkyysjärjestö. Jäseniä 130 000, joista Suomessa 1 350. Jäseneksi pääsee, jos saa älykkyystestistä paremman tuloksen kuin 98 prosenttia väestöstä. Älykkyysosamäärän pitää tällöin olla yli 130. Keskimääräinen älykkyysosamäärä nykyisin Suomessa käytettävällä testillä on 100. Mensa.fi-sivulla on 25 minuutin nettitesti, jonka avulla voit selvittää suuntaa-antavan älykkyysosamääräsi. Testi koostuu 35 kuviopäättelytehtävästä. Kyseessä ei ole Mensan virallinen älykkyystesti. Varsinaiseen Mensan testiin voivat osallistua vähintään 16-vuotiaat.

Pirkanmaan Mensan puheenjohtaja Aura Kangasniemi ja Mensan testaaja Sanna Tomberg vastasivat kymmeneen kysymykseen älykkyydestä.

Mitä älykkyys on, Pirkanmaan Mensan puheenjohtaja Aura Kangasniemi?

”Tuo on niin vaikea kysymys. Testi mittaa yleisälykkyyttä eli g-tekijää: jos pärjää jossakin asiassa, pärjää yleensä muissakin. Tekstiosioita tekstissä ei ole, eli kieliongelmat eivät häiritse. Minusta älykkyys on taito oppia, sopeutua, soveltaa ja nähdä asiat monella tavalla. Suurin mensalaisia yhdistävä asia on kiinnostuminen monista asioista ja heittäytyminen niihin.”

Pirkanmaan Mensan puheenjohtaja Aura Kangasniemi on diplomityötään tekevä arkkitehtiopiskelija, joka osallistuu Lego Masters Suomi -ohjelmaan. Hänen älykkyysosamääränsä on yli 130, mikä on Mensan jäseneksi pääsyn edellytys. Tarkempaa lukua hän ei tiedä.

”Monet ajattelevat, että Mensa on kerho, jossa vakavat keski-ikäiset miehet pelaavat lautapelejä. Itse olen vähän ylisosiaalinen, hölmö ja nauran välillä lapsellisille jutuille. Unohdan asioita, vaikka juomapullon bussin penkille. Älykkyys ei tarkoita, että ihminen on konemainen.”

Mitä eri älykkyyden osalajeja on?

”Esimerkiksi kielellinen, matemaattinen ja geometrinen. Niiden yhteys luo g-tekijän. Omasta mielestäni älykkyyttä on niin monta lajia, että sitä on vaikea tunnistaa ja jakaa lokeroihin.”

Jos ihminen on sydämeltään viisas, näkyykö se Mensan kokeessa?

”Viisaus ja älykkyys ovat eri asioita. Viisaus tarkoittaa, että elämän kautta on oppinut empatiaa ja ymmärtämistä, mutta se ei yksin riitä älykkyyteen. En sano, kumpi on hyödyllisempää. Tiedän, että paljon naisia, jotka ovat sosiaalisia ja empaattisia, mutta jotka eivät koe itseään älykkäiksi, koska älykkään stereotypia on niin erilainen. Toisaalta sydämellisyys ei sulje älykkyyttä pois.”

”Äo:ni on kuulemma / normaalia parempi / Miksi kouluja pelkään? / Olenko muita arempi?” Mikä esittäjä, mikä kappaleen nimi? Jos tiedät, onko se älykkyyden vai jonkun muun ansiota?

Millaiset ihmiset pärjäävät testissänne parhaiten?

”Kun katsoo jäsenistöä, niin kaikenlaiset. On kotiäitejä ja stereotyyppisiä insinöörejä. Itse olen päässyt sisään 18-vuotiaana, vaikka en niin loistanut lukiossa. Olen istunut ruotsin uusinnoissa, enkä kirjoittanut yhtään ällää. Lukiossa pärjääminen voi perustua istumalla oppimiseen ja sinnikkyyteen. Jos on tarkkaavuusvaikeuksia, pärjääminen vaikeutuu.”

Miksi ihmiset haluavat tietää, miten älykkäitä ovat?

”Ihmisiä kiinnostaa tutkia itseään ja löytää eri puolia itsestään. Samoin kuin ihmisiä kiinnostaa, ovatko he introvertteja tai ekstroverttejä. Ihmiset haluavat mitata älykkyytensä, samoin kuin mitataan pituutta tai painoa. Monet tykkäävät älykelloista ja ourasormuksista – tämä on samanlainen tapa mitata itseään. Testi on monille voimauttava. Itselläni oli nuorena olo, etten olisi niin älykäs.”

Matematiikan ja fysiikan opettajaksi opiskeleva Ilpo Lehtimäki poikkesi tekemässä Mensan testin lauantaina. Miksi haluat tietää älykkyysosamääräsi? ”Ihan uteliaisuuttani. Ihan huvin vuoksi. Nettitestin olen jo tehnyt.” Mitä teet sillä tiedolla, mikä älykkyysosamääräsi on? ”En varmaan tee sillä tiedolla mitään. Paukuttelen henkseleitä, jos tulee hyvä tulos ja jos tulee huono tulos, ollaan hys hys”, vitsailee Lehtimäki.

Ymmärtääkö älykäs parhaiten toista älykästä?

”Nyt tuli helppo! Meidän järjestössämme on paljon ihmisiä, jotka sanovat, että ovat löytäneet samankaltaisia ihmisiä vasta tästä porukasta. Ihmisiä, jotka muuten olisivat saattaneet syrjäytyä tai olla yksinäisiä. Joskus älykkyys näyttäytyy erilaisuutena. Oma hyvä ystäväni ei ole mensalainen ja on testien mukaan kaukana siitä.”

”Mensan sisältä löytyy monille myös kumppani.”

Voiko Mensan testien vaatimaa älykkyyttä oppia harjoittelemalla?

”Uskon, että testissä pärjäämistä voi treenata.”

Omaan firmaankin voi tilata Mensan ryhmätestin. Miksi joku firma haluaisi testata työntekijöidensä älykkyyden?

”Luulen, että on firmoja, joiden sisällä ihmisiä kiinnostaa tehdä testi. Sinänsä tuloksia ei varmaan firmassa mihinkään käytetä eikä tuloksia luovuteta muille kuin testattaville – työnantaja ei siis saa tuloksia itselleen.”

Mensan testaaja, it-alan johtaja Sanna Tomberg on löytänyt Mensan tapaamisista itselleen aviopuolison. ”Täällä Pirkanmaalla on jostakin syystä paljon Mensa-pareja.” Mensalaiset ovat tapaamisissaan esimerkiksi käyneet kiipeilemässä ja twerkkaamassa. Seuraavaksi he ovat menossa lentämään pienkoneella. ”Meitä kiinnostavat monet asiat.”

Mikä on kaikkien aikojen alhaisin Mensan testissä saatu tulos, Mensan testaaja Sanna Tomberg?

”En edes tiedä. Valvova psykologi on ainoa, joka saa tietoonsa testitulokset.”

Onko tullut sellaisia tuloksia, että älykkyysosamäärä on ollut alle sata?

”On, varmasti on joskus tullut. Jos testipistemäärä on hyvin alhainen, valvova psykologi haluaa jututtaa henkilöä, ennen kuin antaa tuloksen. Hän kysyy, oliko testitilanteessa kaikki ok tai oliko jokin asia, joka olisi voinut vaikuttaa testiin.”

Tombergin tuntuma on, että Mensan testiin tulleista naisista suurempi osa läpäisee testin kuin miehistä.

Lauantaisen testin tuloksen saamisessa menee noin kaksi kuukautta. Tulos tulee kirjeitse.

Osaisitko sinä?

Julkaisemme viisi Mensan tehtävää, jotka eivät ole Mensan varsinaisen älykkyystestin tehtäviä.

Tehtävä 1.

Tehtävä 2.

Tehtävä 3.

Tehtävä 4.

Tehtävä 5.

Oikeat vastaukset: B, B, C, D ja A.