Varoitus joukkotappelusta lähetettiin Tampereen Tesoman koulun oppilaiden huoltajille – tästä on kyse

Vs. apulaisrehtori Vesa Suomalaisen mukaan Wilma-viesti lähetettiin yhdessä poliisin kanssa tehdyn riskiarvion perusteella.

Tampereen Tesoman koulun oppilaiden huoltajille lähetettiin perjantaina Wilma-viesti, jossa varoitettiin joukkotappelun uhasta perjantai-iltana Tampereen keskustan alueella. Aamulehden hallussa olevan Wilma-viestin on allekirjoittanut Tesoman koulun vs. apulaisrehtori Vesa Suomalainen.

Suomalainen kieltäytyi puhelinhaastattelusta työkiireisiinsä vedoten, mutta kommentoi asiaa tekstiviestitse näin: ”Kyllä, lähetin viestin sen riskiarvion perusteella, josta yhdessä poliisin kanssa keskustelimme. Viesti on lähetetty huoltajille kello 12.01, eikä sitä ole talon sisällä yhteisesti käsitelty.”

Wilma-viestissä todetaan seuraavaa: ”Tampereen poliisilaitokselta saamani tiedon mukaan on olemassa mahdollisuus, että keskustan alueelle on suunnitteilla jonkun ryhmittymän tai ryhmittymien välinen joukkotappelu perjantai-illalle. Yhdessä poliisin kanssa olimme samaa mieltä, että huoltajien on syytä tietää tästä mahdollisesta uhasta ja olla erityisen tietoinen oman lapsen tai nuoren menemisistä tänä iltana. Toivotaan, että tämä uhka on aiheeton ja mitään levotonta tai poikkeavaa ei ilmene Tampereen keskustan illassa.”

Poliisi vahvistaa

Rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista vahvistaa, että poliisista ollaan oltu yhteydessä koulun rehtoriin. ”Some-maailmasta on saatu vihjettä siitä, että jonkinlaista kähinää voisi olla. Poliisi seuraa tilannetta.”

Niemisen käsityksen mukaan asiaa koskeva varoitusviesti on lähetetty vain Tesoman koulun oppilaiden huoltajille. ”Tesoman seutu liittyi tähän meille saapuneeseen vihjeeseen, sen takia on toimittu näin.”

Nieminen ei ota kantaa siihen, missä tai koska mahdollinen yhteenotto tapahtuisi. ”Näillä on tapana myös vaihtua eikä ole tarkoitus, että me tällä uutisella keräisimme väkeä paikalle. Pyritään nyt rauhoittamaan tilannetta ja toivotaan, että mitään ei tapahdu.”