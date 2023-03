Raju pahoinpitely Tampereen Hatanpään koulussa keskellä päivää – videoita levitetty sosiaalisessa mediassa

Videolla näkyy, miten yhtä poikaa pahoinpidellään rajusti. Hänet paiskataan maahan, ja häntä lyödään nyrkeillä päähän. Poliisi on törmännyt ilmiöön ja sitä seurataan.

Aamulehti

Aamulehden haltuunsa saama, sosiaalisessa mediassa levitetty video näyttää rajun pahoinpitelyn tamperelaiskoulussa.

Videon tietojen mukaan se on kuvattu puoli kahdentoista aikaan torstaina ulkona. Videolla näkyy, miten yhtä poikaa pahoinpidellään rajusti. Hänet paiskataan maahan ja häntä lyödään nyrkeillä päähän.

Toisessa, sisätiloissa kuvatussa videossa samaa nuorta retuutetaan ja häntä vaaditaan polvistumaan ja pyytämään anteeksi.

Videon toimitukselle välittänyt vanhempi kertoo, että kuvauspaikka on Hatanpään koulun Koivistontien toimipiste, jossa hänen lapsensa opiskelee. Videoiden kuvaajasta ei ole tietoa.

Video on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Lapsi on kertonut vanhemmalleen, että vastaavaa tapahtuu jatkuvasti koulussa ja etenkin sen ulkopuolella. Olennainen osa pahoinpitelyä on nöyryyttäminen, jossa uhri pakotetaan polvistumaan ja pyytämään anteeksi.

Aamulehti ei julkaise vanhemman tai lapsen nimeä lapsen suojelemiseksi.

Poliisi seuraa ilmiötä

Rikosylikomisario Pasi Nieminen sanoo, että poliisi on törmännyt ilmiöön ja sitä seurataan.

”Määrä on lisääntynyt, mutta emme puhu huolestuttavasta määrästä.”

Nieminen sanoo, että rikosnimikkeet tämänkaltaisissa tapauksissa ovat pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely. Nöyryyttäminen lisää rikoksen moitittavuutta. Videon levittäjä voi hänkin syyllistyä rikokseen, jossa kyse on yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

Huoltajiin kontakti

Hatanpään koulun rehtori Mari Palviainen vahvistaa sähköpostitse, että videot on kuvattu Hatanpään koulun alueella. ”Tappeluun osallistuneiden oppilaiden huoltajat kontaktoidaan tänään. Koulun toimijat ovat yhteydessä myös poliisiin ja lastensuojeluun. Tämänkaltaiset väkivallanteot ovat äärimmäisen tuomittavia.”

Hän sanoo, että heille on tullut joitakin videoita lähinnä vapaa-ajalta. Ne toimitetaan aina poliisille.

Videon välittänyt vanhempi kertoo, että vastaavaa tapahtuu koulussa, mutta enemmän sen ulkopuolella ja yleensä viikoittain.

Palviaisen mukaan vastaava ei ole yleistä.

”En voi sanoa, että tämä olisi jokapäiväistä tai yleistä. Kaikki tietoon tulleet mahdolliset tapaukset selvitetään.”

Palviainen korostaa, että tärkeää olisi, että oppilaat kertoisivat tapahtumista aina jollekin koulun aikuiselle, ja jos saa videoita haltuunsa, kertoisi niistä eteenpäin.