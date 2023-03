Leirintäalue hajautettaisiin Tampereen Niihamassa viiteen kohtaan – Asukasillassa tunteet kävivät kuumana: ”Ei muuta mahdollisuutta kuin hylätä suunnitelma”

Alasjärven itäpuolen suunnitelmat kiinnostivat Linnainmaalla torstai-iltana noin sataa ihmistä.

Koilliskeskuksessa Linnainmaalla loppuivat istumapaikat ja kahvi torstai-iltana, kun Tampereen kaupungin yleiskaavoitus esitteli kantakaupungin vaiheyleiskaavaa. Väkeä oli tullut paikalle selkeästi yhden asian vuoksi eli lähiulkoilumaasto Niihaman.

Alueella on nykyisellään muun muassa ratsastustalli- ja koiraharrastustoimintaa, siirtolapuutarha, Niihaman maja ja uimaranta.

Mikä? Kantakaupungin vaiheyleiskaava Valtuustokauden 2021–2025 vaiheyleiskaavaluonnos on valmistunut. Luonnos ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 11.4 saakka. Strategista yleiskaavaa tarkempaa ratkaisua esitetään Tesoman asemanseutuun, Lielahti-Hiedanrantaan, keskustaan ja Alasjärven itäpuolelle.

Paikalla oli noin sata henkilöä, joista parikymmentä joutui seisomaan tilaisuuden ajan Linnainmaan kirjaston Kivi-salin ovella. Heti tilaisuuden alusta ihmiset vaativat, että asiassa mentäisiin suoraan Alasjärven itäpuolen tärkeimpään asiaan.

Tampereen kaupungin yleiskaavapäällikkö Pia Hastio esikuntineen esitteli koko kantakaupungin alueelta vaiheyleiskaava 2021–2025 ensimmäisen version luonnosvaihetta, mikä ihmetytti yleisöä. Koko alue mentiin silti läpi, jotta kaikki neljä asukastilaisuutta olisivat yhdenmukaisia.

22 minuutin kohdalla yleisöstä kuului pyyntö, että aletaan käsitellä Niihamaa. Puolen tunnin paikkeilla eräs väestä sanoi, että ei tänne ole mitään Tesoman asioita tultu kuuntelemaan. Hän sai aplodit väeltä, joka oli kuin lähtötelineissä ensimmäisen tunnin ajan.

Uusia tietoja tilaisuuteen

Projektiarkkitehti Mirkka Katajamäki yleiskaavoituksesta kertoi, että matkailun trendit ovat pohjana alueen leirinnän palvelukonseptissa. ”Perinteinen leirintämatkailu uudistuu ja monipuolistuu, pitää ottaa huomioon toive ympärivuotiselle käytölle. Verkostomaisuus palvelisi asukkaita, kaupunkilaisia ja matkailijoita.”

Tämä tarkoittaisi, että leiriytymistä tulisi eri puolille aluetta, eikä vain yhteen kohtaan. Katajamäki näytti yleisölle niin sanottuja alaspäin olevia kärkikolmiota muistuttavia nollamökkejä, joita on esimerkiksi Helsingin Isosaaressa. Lisäksi matkailuautoille kaavaillaan lyhytaikaisia paikkoja.

Katajamäki toi tilaisuuteen Alasjärven itäpuolen viitesuunnitteluluonnoksen, joka ei ole ehtinyt 11. huhtikuuta saakka viralliseen yleisesti nähtävillä olevaan vaiheyleiskaavaluonnokseen. ”Ne tulevat myöhemmin ehdotukseen mukaan tarkennettuina”, hän sanoi.

Katajamäki kertoi, että alueelle tulisi viisi erillistä leirintään liittyvää aluetta, jotka muodostavat kokonaisuuden. ”Ne sijoittuvat kaavassa olemassa olevien toimintojen yhteyteen, ratsastustallien, koirakentän, siirtolapuutarhan ja Niihaman majan alueella. Lisäksi keskellä aluetta on yksittäinen alue.”

Yksittäinen alue olisi Luhtaantien varressa paikassa, jossa on tehty hakkuita. Katajamäen mukaan leirinnän sijoittelussa on pyritty hyödyntämään myös peltoalueita ja alueita, joiden puusto on nyt nuorta.

Mökit rakennettaisiin alueelle elementeistä, jotka kuljetettaisiin perille moottorikelkalla tai mönkijällä.

”Lähtökohtaisesti mitään puita ei kaadeta. Mökkien paikat katsotaan maastossa niin”, Katajamäki sanoi.

Metsämökit perustettaisiin betonipilareiden varaan, ja mökeille johtaisi sorapintainen polku. ”Autot jätetään pysäköintialueelle.”

Mökeistä olisi tulossa kymmen- ja kaksikymmentäneliöisiä tyhjennettävin vessoin.

”Hylätään suunnitelma”

Kun yleisö pääsi ääneen, demaripoliitikko Tarja Jokinen tiivisti usean tunnelmat. ”Mielestäni ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin hylätä koko kaavasuunnitelma”, hän sanoi. ”Kannatetaan”, huudahti moni ja taputti ajatukselle.

Yleisötilaisuuten osallistuivat muun muassa Tampereen pitkäaikainen poliitikko Tarja Jokinen (sd.) ja lähiluontoretkiä järjestävä Jukka Vettenranta.

Yksi yleisökommentti kiitti siitä, että aluetta kehitetään, mutta kommentoija toivoi alueen rakentamista tiiviimmäksi, jotta se palvelisi kaikkia.

Aamulehti oli paikalla asukastilaisuudessa kello 19.10 saakka. Yleiskaavoituksen puheista kannatusta sai Hastion sanoma: ”Härmälä on edelleen vaihtoehto.”

Tampereen nykyinen leirintäalue on sijainnut vuosikymmenten ajan Pyhäjärven rannassa Härmälässä.

Kaavaluonnoksen oltua esillä 11. huhtikuuta saakka sitä aletaan työstää kohti ehdotusta. Kaavan pitäisi olla hyväksytty vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava 2021–2025 esittelivät projektiarkkitehti Mirkka Katajamäki (vas.) ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastio.

Asukasillan yleisö odotti malttamattomana pääsyään ääneen. Yliskaavoitus sai kerättyä illasta kymmeniä kommentteja ja kysymyksiä.

