Tampereen Hervannassa ajoi torstaina ratikka, jonka kyytiin nousseet opiskelijat saivat yhden opintopisteen – tästä on kyse

Tampereen Hervannassa testattiin torstaina, millaista on matkustaa täydessä raitiovaunussa. Testaukseen osallistuneille opiskelijoille kokemus ei vetänyt vertoja vapun ajan täpötäysiin ratikkakyyteihin. Testipäivän päätteeksi opiskelijoiden piti laatia kokemuksestaan myös diaesitys.

Hermian ratikkapysäkki on harvoin näin kovassa käytössä, sillä ratikan reitti numero 3 ei kulje tämän pysäkin kautta. Torstaina pysäkille purkautui samaan aikaan noin 120 ihmistä, kun Tampereella testattiin ratikalla matkustamista ruuhkaoloissa.

Torstaina Tampereen Hervannassa Hermian pysäkillä pysähtyi ratikka, josta purkautui ulos noin 120 matkustajaa. Tavallisesti ratikka ei pysähdy Hermian pysäkillä, eikä sitä ole kello 11.36 ahdettu täyteen matkustajia.

Tampereen ratikassa testattiin torstaina raitiovaunuissa matkustamista ruuhkaolosuhteissa, mitä varten testiin houkuteltiin Tampereen yliopiston opiskelijoita yhtä opintopistettä vastaan. Lisäksi mukana oli Nyssen testilaboratorion asiakkaita.

Testimatkustajat ajoivat Hervantajärven ja Hermian väliä kolme kertaa, ja viimeisen ajon päätyttyä ratikasta astuivat ulos tietotekniikan opiskelijat Eetu Virtanen, Joel Niskanen ja Joonas Toivonen. ”Opiskelijana voisin sanoa, ettei se ihan ruuhkaratikka ollut”, Virtanen arvioi. ”Sanotaan, että jos joskus vappuna tulee viimeiseen ratikkaan, joka tulee Hervantaan, silloin se on täynnä.”

Eetu Virtanen (vas.), Joel Niskanen ja Joonas Toivonen kuuluivat testaajien siniseen B-ryhmään, mistä kertoi sininen nauha. Kaikkien kolmen mukaan ruuhkaratikka ei ollut paha kokemus, sillä täydempiäkin vaunuja on nähty. ”Tuolla oli tilaa hengittää, mutta vappuna mennään kyynärpäätaktiikalla, että edes pääsee sisään”, Niskanen sanoo.

Enimmillään ratikkaan mahtuu 264 matkustajaa. Tampereen Raitiotien kehitysinsinöörin Antti Haukan mukaan testiyleisö jäi torstaina odotettua pienemmäksi. ”Teimme niin, että rajasimme vaunun sisätiloista puolet pois ja puolet ovista suljettiin. Saimme 120 ihmistä puoleen ratikkaan, ja se vastaa suurin piirtein tiiviydeltään maksimikapasiteettia. Saatiin täyden ratikan tuntuma puolikkaaseen ratikkaan.”

Testaajat oli jaettu kolmeen ryhmään, joita erottivat kirjaimet ja värit. Teekkarikolmikko kuului testijoukon siniseen ryhmään, jonka kirjain oli B. Eri ryhmiä ohjeistettiin muun muassa kuulutuksilla poistumaan ratikasta tietyillä pysäkeillä.

Vihreä ryhmä C nousee ratikkaan Hermian pysäkillä.

Uudet lippulaitteet testissä

Antti Haukan mukaan ruuhkaratikkatesti oli tarkoitus tehdä jo keväällä 2021, mutta koronapandemian vuoksi sitä ei pystytty toteuttamaan.

”Matkustajamäärät ovat sen verran isoja jo etenkin Hervannan linjalla 3 ruuhka-aikaan, että halutaan kerätä kokemuksia siitä, mitä voisimme tehdä paremmin”, hän sanoo.

Tampereen Raitiotien kehitysinsinööri Antti Haukka veti keltaista A-ryhmää. Jotta testit saatiin onnistumaan toivotulla tavalla, ratikkaan ei päässyt testijoukon lisäksi ylimääräisiä osallistujia.

Nyt ratikassa testattiin muun muassa matkustajien laskemista, lippulaitteiden sijoittelua ratikan päätyihin ja matkustajien kokemuksia täydestä ratikasta. ”Konkreettinen asia on päätyovien lippulaitteen sijoittaminen. Sitä on paljon toivottu ja sitä on meille suunniteltu. Keräsimme kokemuksia, kuinka paljon se oikeasti helpottaa ruuhkassa lipun leimaamista.”

Lisäksi vaunujen toimittajalla Škodalla on käytössään tekoälyyn perustuva hahmontunnistusjärjestelmä, jonka perusteella saadaan reaaliajassa tietoa matkustajamääristä. ”Järjestelmää pystytään opettamaan paremmin tällaisella suljetulla testillä, kun tiedämme tarkasti, että tältä pysäkiltä tuli nyt tämän verran ihmisiä ulos ja tämän verran sisään.”

Škoda on perustellut järjestelmän tarpeellisuutta muun muassa siten, että sen avulla voidaan seurata ja ennustaa matkustajien määriä ja siten käyttää kalustoa parhaalla mahdollisella tavalla. Näin säästetään kuluissa, ja myös matkustaja voisi vastaisuudessa saada tietoa siitä, kuinka täysiä vaunut ovat.

Osallistujat saivat aamukahvin, leivän ja lounaan testin yhteydessä. Kokonaisuudessaan testiin kului noin 4–5 tuntia.

Testi on osa Tampereen ratikan älykkään kaupunkiliikkumisen Lyyli Living Lab -hanketta. Sen järjestivät Tampereen Raitiotie oy, Nysse, VR, Škoda Group ja tutkimusosapuolina mukana olivat Tampereen yliopisto sekä VTT.

Pelkästään ratikan kyytiin nousemalla opiskelijat eivät saaneet yhtä opintopistettään: heidän täytyi testiajojen jälkeen vielä osallistua ratikka-ajeluiden päätteeksi loppukeskusteluun ja tehdä kokemuksestaan diaesitys.