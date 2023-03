Tutkimus: Tampere jälleen Suomen vetovoimaisin kaupunki

Oulu on ainoana kasvattanut vetovoimaansa Suomen kymmenen suurimman kaupungin joukossa, kertoo tuore tutkimus.

Tampere jatkaa kolmatta vuotta Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina. Näin kertoo T-Median tuottama tutkimus, jossa selvitettiin potentiaalisten asukkaiden näkemyksiä maan kymmenen suurimman kaupungin vetovoimasta.

Tutkimuksessa potentiaaliset asukkaat arvioivat kaupunkien vetovoimaa pisteyttämällä niitä kuudella eri osa-alueella. Arvioitavia osa-alueita olivat taloudellinen elinvoima, yhteisö, ympäristö, sijainti, palvelut ja kustannusrakenne. Tutkimus tehtiin kolmannen kerran.

Oulu on ainoana kasvattanut vetovoimaansa Suomen kymmenen suurimman kaupungin joukossa, verrokkikaupunkien vetovoima on laskenut. Oulu on noussut kakkoseksi Kuopion rinnalle, Jyväskylä on seuraavana. Eniten vetovoimaansa ovat menettäneet, järjestyksessä Turku, Lahti, Vantaa ja Helsinki.