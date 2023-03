Kouluruoasta löytyi keltaista muovia Tampereella – Palauteryöppy johti kasvisruokapäivän lopettamiseen toisella asteella

Sammon keskuslukion kasvisruoasta löytyi kovaa keltaista muovia. Sen alkuperää selvitetään. Alkuvuodesta ruoasta on tullut palautetta erityisesti toiselta asteelta.

Kouluruoasta löytynyt muovi on läpikuultavaa ja kovahkoa.

Sammon keskuslukion kasvisruoasta löytyi viime viikon torstaina muovia. Aamulehden saamassa kuvassa näkyy keltainen kovahkolta pakkausmuovilta näyttävä pala.

Lasten ja nuorten palveluiden palvelujohtaja Susanna Järvinen Pirkanmaan Voimialta sanoo, että muovin alkuperää selvittää nyt terveystarkastaja.

”Teemme noin 20 000 annosta vuorokaudessa. Vieraista esineistä ruoassa tulee palautetta meille yhdestä kahteen kertaa vuodessa, eikä aina sitäkään”, Järvinen sanoo.

Järvinen sanoo, että esimerkiksi salaattipöydässä on voinut löytyä salaatin mukana tullut mato. Muovin tai muun vastaavan löytyminen ruoasta on hyvin harvinaista.

Kouluruoan laadusta on kirjoitettu viimeksi 15. maaliskuuta, jolloin Moro uutisoi hernekeitosta.

Järvinen sanoo, että valmistuskeittiö Pata aloitti syksyllä. Vuoden vaihteen jälkeen on alkanut tulla kommentteja tavanomaista enemmän toisen asteen kouluista. Palautteiden mukaan ruoka on ollut mautonta.

”Olemme tehneet korjaavia toimenpiteitä. Ruokia on maustettu sydänmerkin alla, joten suolan määrä on rajoitettu, mutta muita mausteita on lisätty.”

Palautetta on tullut myös kasvisruokapäivästä. Järvinen kertoo, että sen vuoksi oppilaitoksissa luovuttiin varsinaisista kasvisruokapäivistä toisella asteella. Tarjolla oli kaksi kasvisruokaa.

”Siitä tuli niin paljon palautetta, että päätimme, että toisella asteella jatkuu sekaruoka/kasvisruokapäivä, eli kasviruoka on aina sekaruoan rinnalla. Nyt on tullut palautetta päivän poistamisesta, mutta vähemmän.”

Järvinen sanoo, että kasvisruokapäivä palaa toisen asteen oppilaitoksiin myöhemmin. Myös tehtyjen toimenpiteiden jälkeen palautteiden määrä on vähentynyt.