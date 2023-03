Ravintolan edessä seisseitä ihmisiä heiteltiin kananmunilla ohiajaneesta autosta Tampereella – sama tapahtui jo toisen kerran peräkkäin

Ravintola palkkaa tulevina viikonloppuina ylimääräisen työntekijän tarkkailemaan tilannetta ravintolan edustalla.

Ravintola Mixein toimitusjohtaja Väinö Kähkönen sanoo, että kahtena peräkkäisenä viikonloppuna sattuneet välikohtaukset herättävät hämmennystä. Vastaavaa ei ole tapahtunut vuosiin. Kuva on otettu vuonna 2021.

Aamulehti

Ravintola Mixein edessä Tampereen Itsenäisyydenkadulla sattui sunnuntaina aamuyöstä välikohtaus. Ohiajaneesta autosta heitettiin kananmunia ulkona seisoskelleiden ihmisten päälle.

”Kello oli kahden ja kolmen välissä. Ulkona oli 10–15 ihmistä seisoskelemassa ja juttelemassa. Yhtäkkiä ohiajaneesta autosta heitettiin ihmisiä kohti kananmunia. Osuman sai yksi tai kaksi ihmistä”, kertoo paikalla ollut ravintolan asiakas Elena Tarkki.

”Tapahtuma järkytti meitä aika paljon. Koimme, että he halusivat osoittaa mieltä seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Tämä on todella ikävää, koska ravintolaan on tultu sillä ajatuksella, että se meille turvapaikka.”

Ravintola Mixei on perinteikäs seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suosima ravintola.

Välikohtaus ei ollut ensimmäinen. ”Sama tapahtui myös viikkoa aikaisemmin”, kertoo Mixein toimitusjohtaja Väinö Kähkönen.

”Kun kuulimme tuoreimmasta tapauksesta sunnuntaina, olo oli hyvin hämmentynyt.”

Hän omistaa ravintolan yhdessä miehensä Joni Laukkasen kanssa.

”Päätimme, että nyt asiaan täytyy reagoida.”

Mixein omistajat kertoivat sunnuntaina Instagram-palvelussa, että ovat tapauksista tietoisia ja harmissaan siitä, että tällaista tapahtuu edelleen vuonna 2023.

Kähkönen ja Laukkanen päättivät toimia myös muilla tavoin, jotta vastaavat tilanteet vältetään tulevaisuudessa. He kertoivat tapahtumista poliisille. Lisäksi he palkkaavat tulevina viikonloppuina ylimääräisen työntekijän tarkkailemaan tilannetta ravintolan edustalla.

”Toivomme tietenkin ennen kaikkea, että asiakkaamme tuntisivat olonsa meillä turvalliseksi ja uskaltavat tulla meille jatkossakin.”

Kähkönen kertoo, että vastaavat tapaukset ovat erittäin harvinaisia. ”Muistikuvani mukaan tällaista ei ole käynyt vuosiin.”

Kähkönen sanoo vielä, ettei hänellä ole tietoa, onko kananmunien heittely suunnattu seksuaalivähemmistöjä kohtaan vai ovatko uhreiksi osuneet vain satunnaisesti juuri Mixein edessä seisseet ihmiset. Hän ei myöskään tiennyt, onko kananmunia heitelty samana yönä muualla Tampereella.

”Minulle on kerrottu, että ohi oli ajanut kolme autoa, joista yhdestä oli heitetty munia ja kahdesta muusta huudeltu.”