Tampereen palvelualan ammattiopiston uudeksi rehtoriksi on valittu Nina Luukkainen – taustalla ura olympiatason huippujudokana

Saskyn koulutuskuntayhtymän Tampereen palvelualan ammattiopiston uudeksi rehtoriksi on valittu kasvatustieteiden maisteri ja entinen huippu-urheilija Nina Luukkainen. Hän aloittaa tehtävässä 15. toukokuuta.

Aamulehti

”Olen jo pitkään kehittänyt osaamistani rehtorin tehtävään. Se on ollut minulle ehdoton suunta. Työtehtävän kuvaus osui hyvin omaan kokemukseeni ja osaamiseeni ammatillisen koulutuksen parissa”, kommentoi Nina Luukkainen nimitystään Tampereen palvelualan ammattiopiston uudeksi rehtoriksi.

Rehtoriksi valittu Luukkainen on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ja hän on valmistunut Tampereen yliopistosta. Takana on myös pitkä ura Urheiluopistot ry:n pääsihteerinä. Hän aloitti tehtävässä vuonna 2012. Pääsihteerin työssään Luukkainen on johtanut verkostoa, jonka muodostavat 11 valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta.

Työntekijöiden hyvinvointi keskiöön

Luukkainen haluaa rehtorina panostaa erityisesti työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Hän toivoo pystyvänsä kuuntelemaan henkilöstön toiveita ja tarpeita, jotta voi tukea heitä ammatillisessa kasvussa. ”Ajatusmaailmani lähtee siitä, että ihmisten on voitava hyvin, jotta he voivat kasvattaa osaamistaan ja saattaa organisaatiota kohti tavoitteita.”

Luukkainen uskoo osaavan henkilöstön antavan opiskelijoille laadukasta opetusta ja valmentavan heitä puolestaan ansiokkaasti ammattiin. Hän kokee myös tärkeäksi tehtävän olla edistämässä tärkeitä aloja, joilla työntekijöistä on runsas kysyntä. ”Ammattiopistosta valmistuu esimerkiksi lähihoitajia sekä kokkeja ja muita tärkeitä ravintola-alan työntekijöitä.”

Takana ura huippu-urheilijana

Lukion ja yliopiston aikana Luukkainen vei nuoruuden urheiluinnostuksensa määrätietoisempaan suuntaan, mikä varmisti hänelle huippu-urheilijan uran judon parissa. Hän osallistui Pekingin olympialaisiin vuonna 2008. ”Urheilu-urani on vaikuttanut paljon identiteettiini ja arvoihini sekä siihen, miten suhtaudun työntekoon ja tavoitteiden asettamiseen. Se on auttanut määrätietoisessa työskentelyssä.”