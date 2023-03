Tamperelaisen tehdasrakennuksen ikoninen piippu on saanut ylleen valkean hupun – ”Tiilirakenne murenee pikkuhiljaa”

Tamperelaisen tehdasrakennus Klingendahlin piipulle aloitettiin kunnostustyöt. Yli 100-vuotiaassa arvokiinteistössä sijaitsee tällä hetkellä asuntoja ja liiketiloja.

Sääolosuhteet ovat rappeuttaneet Klingendahlin piippua, minkä vuoksi sille on aloitettu kunnostustyöt. Piippu on nyt puoliksi huputettu.

Aamulehti

Muuttuvat sääolosuhteet koettelevat Klingendahlin tehdasrakennuksia. Eri suunnista piiskaava sade ja lämpötilanvaihtelut ovat laittaneet vanhan rakennuksen sisäpihalla sijaitsevan piipun koville. ”Etenkin näin keväisin huomaa auringon lämmön vaikutukset. Päivällä lämpötilat piipun pinnassa nousevat ympäröivään ilmaan verrattuna. Yöllä piippu taas jäähtyy”, kertoo isännöitsijä Kalle Linola Retta-isännöinnistä.

Pintarakenteeseen ja rakenteen sisälle päässyt vesi jäätyy yöllä ja sulaa päivällä, mikä aiheuttaa rappeutumista. Siten vanha ”tiilirakenne murenee pikkuhiljaa”. Myös vanhan rakennuksen korkeus ja pitkulainen muoto tekee sen alttiiksi ilmastonvaihteluille.

Rappeutumisen vuoksi piipulle aloitettiin tänä vuonna saneeraus, jossa tiilien saumat tarkastetaan ja uusitaan tarvittavilta osin. Mahdolliset murtuneet tiilet uusitaan samalla. Lisäksi saumausta varmistetaan. ”Tarkoituksena on saada se sellaiseen kuntoon, jossa sen pitäisikin olla.”

Lue lisää: Muistatko tämän? Mies hyppäsi yli 80-metrisestä savupiipusta Tampereella vuonna 2013 – hurja tilanne tallentui tälle videolle, silminnäkijät kirosivat epäuskoisina

Tällä hetkellä on käynnissä telineen ja huputuksen rakentaminen. Hupun on tarkoitus suojata työntekijöitä ja ohikulkijoita irtoavalta materiaalilta. ”Jos piipusta sattuisi irtoamaan materiaalia tai työkaluja tippuisi alas, ne jäisivät huppuun eivätkä tippuisi kauas.” Pyrkimyksenä on estää kaikki mahdolliset vahingot. Työmaan sivustoille on tehty katettuja ohikulkuja, jotka on suojattu myös sivuilta. Työt jatkuvat vuoden 2023 marraskuulle.

Piipun saneerauksen lisäksi Klingendahlin kiinteistön 5. kerroksen lasirakenteiden uusimista on jatkettu tänä vuonna. Työt aloitettiin vuonna 2022, mutta urakka on venähtänyt odotettua pidemmäksi. Viidennen kerroksen talo-osuus on jälkikäteen rakennettua uudempaa puolta lasitetuilla reunaosilla.

Klingendahlin tehdas on suojeltu kohde ja se pyritään Linolan mukaan pitämään alkuperäisen näköisenä saneerauksenkin jälkeen. ”Tämähän on museoviraston suojelema kohde. Muistaakseni yksi Tampereen viidestä suojellusta piipusta.”