Tampereella uimahallien veden väitetään olevan aikaisempaa kylmempää – Näin kaupungilta vastataan: ”Ajatellaan, että säästöt ovat iskeneet”

Osa Pyynikin uimahallin kävijöistä on kokenut uimaveden lämpötilan aikaisempaa viileämmäksi. Kaupungin mukaan lämpötila on pysynyt samana ainakin kuusi vuotta.

Moni kunta kertoi loppuvuodesta erilaisista säästökeinoista vaikeaksi äityneen energiakriisin alla. Osa kunnista kertoi, että esimerkiksi uimahallien uimaveden lämpötilaa laskettaisiin korkean sähkönhinnan takia.

Myös Tampereen uimahalleissa on pyritty vähentämään sähkönkulutusta lämmittämällä yhtä saunaa kahden sijaan. Uimaveden lämpötilaan ei ole kajottu, vaikka kaupungin saamasta palautteesta voisi toisin kuvitella.

Tampereen kaupungin uimahallien työnjohtaja Sami Sirén sanoo, että palautetta aikaisempaa viileämmästä uimavedestä on tullut erityisesti Pyynikin uimahallin uimareilta.

Sirén tyrmää väitteet siitä, että veden lämpötilaa olisi laskettu energiakriisin takia.

”Lämpötila on ollut kuusi vuotta aivan sama kaikissa halleissa. Tästä on myös päivä-, jopa sekuntikohtaiset tiedot olemassa”, Sirén sanoo.

Sirén arvioi, että koska osalla uimareista on luulo siitä, että vesi on aikaisempaa viileämpää, se myös tuntuu siltä.

”Ajatellaan, että säästöt ovat iskeneet, vaikka eivät olekaan.”

Kaikissa Tampereen uimahallien lastenaltaissa uimaveden lämpötila on 30 astetta. Kuntoaltaiden lämpötiloissa on pientä kymmenyksien heittoa, mutta pääosin lämpötila on 27,6 astetta.

Sirén sanoo, että tätä lämpimämmiksi kuntoaltaita ei voi lämmittää, sillä niissä uivat myös kilpauimarit.

”Jos vesi on liian lämmintä, tulee äkkiä nestehukka ja tapahtuu kuihtuminen, eikä kovaa treenaaminen ole mahdollista”, Sirén sanoo.

Pienen eron veden lämpötilassa voi huomata hetkellisesti silloin, kun altaaseen lasketaan uutta vettä. Sirén sanoo, että tällöinkin vesi on kuitenkin esilämmitetty.

Siren sanoo, että yhtä uimaria kohden uutta vettä lasketaan 30 litraa ja puhdistetaan kaksi kuutiota vettä.

”Jos uimareita käy yhdessä hallissa päivän aikana kaksikin tuhatta, kyllä sitä vettä pyöritetään aika paljon.”