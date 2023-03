Johtavan papin virasta tiukka taisto Tampereella: äänet menivät tasan

Mitä? Ehdokkaat

Kaija Karvala, 49, on toiminut pastorin tehtävissä vuodesta 2001. Tampereen seurakunnissa hän on työskennellyt vuodesta 2006 lähtien. Tampereen Eteläisen seurakunnan kappalaisen virassa hän on ollut vuodesta 2014 alkaen. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri.

Ari Rantavaara, 61, on työskennellyt Tampereen seurakuntien palveluksessa vuodesta 1991 lähtien. Messukylän seurakunnan johtavana kappalaisena hän aloitti vuonna 2014. Tampereen Eteläisen seurakunnan johtavan papin virkaa hän on hoitanut sijaisena ja virkaa tekevänä johtavana pappina viime vuoden kesäkuusta lähtien. Rantavaaralla on ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.