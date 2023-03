Näin lääkepula näkyy Tampereen apteekeissa – tiettyjä lääkkeitä ei saa nyt lainkaan

Myös pula diabeteslääkkeestä jatkuu. Muistakin lääkkeistä on välillä pula, mutta useimmiten hetkellisesti, ja monille lääkkeille on vaihtoehtoinen valmiste.

Klonatsepaamia sisältävän epilepsialääkkeen saatavuus on apteekeissa huono tällä hetkellä.

Aamulehti

Myös Tampereen apteekeissa näkyy, miksi sosiaali- ja terveysministeriö rajoitti keskiviikosta lähtien esimerkiksi epilepsialääke Rivatrilin ja sen rinnakkaisvalmisteiden myyntiä. Nämä lääkkeet sisältävät klonatsepaamia, josta on ollut pula kuukausia.

”Meillä on nollatilanne sitä sisältävissä tuotteissa. Odotamme siis milloin saamme täydennyksen”, kertoi Lielahden apteekin apteekkari Markku Ylinen torstaina kello 10.45 klonatsepaamia sisältävien tuotteiden tilanteesta.

Mitä? Uusi rajoite Sosiaali- ja terveysministeriö rajoitti keskiviikosta lähtien esimerkiksi epilepsialääke Rivatrilin myyntiä. Huhtikuun loppuun jatkuva myyntirajoite koskee klonatsepaamia sisältäviä tuotteita, joita on myös muita. Apteekit saavat myydä lääkettä enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Rajoitus on voimassa huhtikuun loppuun. Klonatsepaamista on kuukausia kestänyt Euroopan unionin laajuinen saatavuushäiriö.

Ylinen kertoo, että niukkuuden jakaminen ei ole lopulta purrut, vaikka sillä on pyritty palvelemaan asiakkaita. ”Olemme toimittaneet tuotetta pieniä määriä, jotta mahdollisimman monet asiakkaat ovat saanee sitä”, hän sanoo. ”Kun tavaraa tulee, saatu erä ei riitä pitkäksi aikaa.”

Ylinen sanoo, että myös verkkopalvelun kautta lääkettä kyselevien kanssa neuvotellaan, millainen lääkkeen tarve on.

Apteekit saavat myydä klonatsepaamia sisältävää lääkettä enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän, mistä apteekki voi poiketa rajoituksesta erityisen painavasta syystä. Ylinen sanoo, että Kela-korvauksen piirissä olevissa lääkkeissä käytäntö on sama eli korvauksen saa lääkeostosta, joka on toimitettu kolmeksi kuukaudeksi. Jos tarve poikkeukselle on erityisen painava, esimerkiksi pidempi oleskelu ulkomailla, voi Kelasta saada useamman kuukauden lääkkeet korvattuina erillisellä hakemuksella.

Diabeteslääkepula jatkuu

Myös Ozempic-valmisteen saatavuushäiriöt jatkuvat. Kyseessä on diabeteslääke, joka hyväksyttiin käytettäväksi myös liikalihavuuden hoitoon. Tuotteen kysyntä nousi maailmanlaajuisesti. ”Meillä on ostotilauksia sisällä odottamassa, mutta esimerkiksi vahvinta versiota on tulossa vasta toukokuussa, ja vähän miedompaa saadaan ehkä ensi kuussa”, Ylinen kertoo.

Hän tutki keskiviikkona, löytyisikö asiakkaalle jostain Suomessa Ozempicia, mutta ei löytynyt. Kyseiselle lääkkeelle ei ole vaihtoehtoista valmistetta, jota apteekki voisi tarjota suoraan tilalle.

Mikä on asiakkaan osa tällaisessa tilanteessa? ”Ei ole muuta neuvoa kuin kääntyä oman lääkärin puoleen ja miettiä, voidaanko lääkettä odottaessa hoito keskeyttää vai olisiko syytä miettiä vaihtoehtoinen hoitomuoto”, Ylinen sanoo. ”Jos ajattelee diabetesta, vaihtoehtoja on, mutta vaihtaminen on aina oma prosessinsa.”

Muut pulat hetkellisiä

Niin ikään apteekinhoitaja Janne Hautaniemi Hämeenkadun Yliopiston apteekista kertoo, että klonatsepaamia sisältävän epilepsialääkkeen saatavuus on huono tällä hetkellä. ”Tukun arvio saannista on maaliskuun lopulla. Tukku antaa arvion parhaan tietonsa mukaan ja se joko toteutuu tai ei toteudu.”

Myös Yliopiston apteekissa diabeteslääke Ozempic on puhuttanut asiakkaita paljon. ”Sanoisin, että se on määrällisesti enemmän käytössä oleva lääke kuin klonatsepaamia sisältävä epilepsialääke. Alkuvuodesta diabeteslääkettä on tullut silloin tällöin pieniä määriä, mutta tällä hetkellä se on loppu.”

Sekä Hautaniemi että Ylinen sanovat, että muistakin lääkkeistä on välillä pula, mutta tilanteet ovat useimmiten hetkellisiä, ja monille niistä on vaihtoehtoinen valmiste.