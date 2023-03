200 000 euron laskulle löytyi uusi maksaja – Kenialaisten hoitajien koulutus Tamkissa voidaan viedä loppuun

Maksusotkun vuoksi kenialaisten koulutus oli päättyä kesken. Syntyneen tilanteen vuoksi uusia vastaavia koulutuksia ei aloiteta vähään aikaan.

Tamkin liiketoiminnasta vastaava johtaja Carita Prokki sanoo, että tilanne on johtanut siihen, että vastaavia koulutuksia ei toistaiseksi aloiteta vaan ensin katsotaan syntynyt tilanne loppuun saakka.

Aamulehti

Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) on saanut selvitettyä kenialaisiin sairaanhoitajaopiskelijoihin liittyvän rahoitussotkun. Tamk on solminut uuden sopimuksen kenialaisen Max Global -yrityksen kanssa, minkä ansioista opiskelijoiden opinnot voivat jatkua. Asiasta kertoi ensimmäiseksi Yle.

Kyse on viime vuoden lopulla alkaneesta tilanteesta, jossa Tamk ei saanut tilauskoulutuksesta kaikkia maksuja kenialaiselta Uasi Gishun maakunnalta. Kaikkiaan rahaa uupui 200 000 euroa. Asiaa selvitetelemään Keniaan lähti myös delegaatio tammikuussa.

Uutiskertaus Kenialaisten hoitajien koulutus Tamkissa 2021 elokuussa Aamulehti kirjoitti, Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) tilauskoulutuksesta, jossa koulutetaan kenialaisia sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutteja. Koulutuksen tilaaja ja maksaja oli Uasi Gishun maakunta. Ensimmäinen opiskelijaryhmä Keniasta tuli Tamkiin vuonna 2020. Vuosina 2021 ja 2022 saapui vielä kolme ryhmää lisää. 2022 tammikuussa uutisoitiin, että koulutuksesta ei ollut saatu kaikkia rahoja. Delegaatio kävi selvittämässä asiaa tammikuussa ja tuolloin selvisi, että opiskelijoiden koulutuksen maksoivat vanhemmat. Rahat ohjattiin Suomeen Uasi Gishun maakunnan kautta, koska muu ei Suomen lainsäädännön vuoksi ollut mahdollista. Vanhemmat olivat keskeyttäneet maksut maakunnalle, koska heidän mukaansa he olivat maksaneet enemmän kuin mitä kouluttajalle oli maksettu.

Tamkin liiketoiminnasta vastaava johtaja Carita Prokki kertoo, että rahoja karhuttiin maakunnalta helmikuun loppuun mennessä. Kun rahoja ei saatu, sopimus irtisanottiin.

Tilalle etsittiin uusi toimija, joka on ennestään tuttu Max Global, jonka kanssa on myös sovittu, että 200 000 euron saatava laskutetaan siltä.

”Maaliskuun loppuun on toinen dead line (määräaika) tämän uuden toimijan kanssa.”

Prokin mukaan asiat on varmistettu myös vanhempien kanssa.

”Meillä on tiedossa, että yhteistyökumppani on varmistanut asiat vanhempien kanssa. Se on meille riittävä selvitys.”

Prokki kertoo, että ratkaisu oli pakko löytää, koska opiskelijat ovat jo Suomessa.

”Opiskelijoille tilanne on ollut hyvin stressaava. Olemme kertoneet koko ajan missä mennään. He ovat mallin hyväksyneet ja toivomme, että tämä oli viimeinen malli ja että opiskelijat voivat keskittyä nyt opiskelemaan.”

Nyt opiskelevat ryhmät valmistuvat kahden ja puolen vuoden aikana. Ainakin toistaiseksi on päätetty, ettei uusia koulutuksia aloiteta.

”Nyt täytyy katsoa, miten tehdään. Tämä on ollut sen verran resurssi-intensiivinen prosessi, että ei pystytä nyt jatkoa ajattelemaan. Katsotaan nyt tämä kuvio loppuun.”