Tampereen keskustaan aukeaa uusi putiikkihotelli ennen MM-kisoja uniikkiin ja historialliseen rakennukseen

Historiallinen Villa Sandsund on remontoitu seitsemän huoneen hotelliksi alkuperäistä kunnioittaen.

Villa Sandsund on saanut remontissa uudet ikkunat, mutta pääosin ulkopuoli oli jo valmiiksi hyvässä kunnossa. Rakennus on ulkoa suojeltu.

Aamulehti

Tampereen keskustaan avautuu uusi boutique-hotelli juuri jääkiekon MM-kisojen alla. Kisoja pelataan Tampereella toukokuussa.

Hotelli Sandsund sijaitsee Tampellan alueen kyljessä kukkulalla, joka tunnetaan Tampereen Herrainmäkenä. Yli satavuotias Villa Sandsund on yksi kukkulan viidestä historiallisesta villasta.

Villa Sandsundin omistavat sisarukset Laura ja Valtteri Tuomisto sekä Valtteri Tuomiston puoliso Hilma Ryösä. Yritystoiminnassa mukana neljäntenä on Laura Tuomiston puoliso, lentopalloilija Urpo Sivula.

Hotelli Sandsund sijaitsee kukkulalla Tampellan ja Ranta-Tampellan asuinalueiden tuntumassa.

Huolellinen remontti

Villassa on tehty huolellista remonttia lähes kahden vuoden ajan. Yrittäjistä Valtteri Tuomisto on itse ollut työmaalla päivittäin. Arvokasta tukea nuoret yrittäjät ovat saaneet myös lähipiirin muilta osaajilta.

”Hotellin kanssa ollaan nyt loppusuoralla, mutta vielä on matkaa maaliin. Nyt tehdään pintoja”, Laura Tuomisto kuvailee.

”Villa Sandsund on ollut aikanaan arvostettu rakennus, mutta vuosien varrella sille on tehty paljon hallaa erilaisilla muutoksilla. Me haluamme palauttaa villan alkuperäistä kunnioittaen loistoon, jonka se ansaitsee.”

Hotellin varauskalenteria ei ole vielä avattu asiakkaille, mutta hotellin valmistuminen viimeistään MM-kisoiksi on jo varmaa.

Seitsemän huonetta

”Visiona on ollut rauhallisella paikalla sijaitseva ainutlaatuinen hotellielämys”, Laura Tuomisto kertoo.

Hotelliin tulee seitsemän huonetta, joista kolme on sviittejä. Huoneista pienimmät ovat 20-neliöisiä ja sviitit yli 30-neliöisiä.

”Jokainen huone on erilainen. Huoneilla on nimet ja ne kertovat oman tarinansa.”

Huoneet ovat lähtökohtaisesti kahden hengen huoneita. ”Sviitit soveltuvat myös perheille. Ne ovat tilavia ja niihin saa lisävuoteita.”

Villan salonki toimii hotellin aamiaishuoneena. Tilaa vuokrataan myös yksityiskäyttöön.

Villan salonki toimii hotellin aamiaishuoneena. Aamulehti kuvasi huoneen kesällä 2022. Sen jälkeen tilaa on remontoitu.

Mikä? Villa Sandsund Villa Sandsund on arkkitehti Birger Federleyn suunnittelema tiilitalo, joka toimi Tampellan insinöörin August Sandsundin perheen asuinrakennuksena. Villa Sandsund on rakennettu vuonna 1912, ja sen pinta-ala on 340 neliömetriä. Rakennus sijaitsee Herrainmäen eteläkulmassa, josta johtavat betoniportaat Tampellan Pellavantorille. Tampereen Herrainmäellä sijaitsee viisi villaa. Villa Ryselin toimi aikanaan insinööri Verner Ryselinin asuinrakennuksena. Villasta voi nykyisin vuokrata Airbnb-asuntoja. Villa Nykopp tunnetaan myös Villa Pääjohtajana ja Villa Lavonius tunnetaan myös Villa Jugendina. Herrainmäen viides villa on Villa Sakari.

Suojeltu rakennus

Villa Sandsund on ulkoapäin suojeltu rakennus, joten ulkoasu ei muutu remontissa.

Yksi remontin suurista ponnistuksista on ollut talon kaikkien ikkunoiden uusiminen. ”Puuseppä lupasi, että ne kestävät seuraavat sata vuotta”, Laura Tuomisto kertoo. ”Rappaus oli onneksi jo valmiiksi hyvässä kunnossa, eikä sitä tarvinnut uusia.”

Laura ja Valtteri Tuomisto ovat sastamalalaisen Pyymäen leipomon omistajasukua. Heillä on jo yksi putiikkihotelli eli Pyynpesä Sastamalassa. ”Kun Valtterin innoittamana lähdimme Villa Sandsundin tarjouskauppaan ja kohde päätyi meille, oli meille yrittäjähenkisille pian selvää että paikka ansaitsee tulla nähdyksi ja koetuksi.”