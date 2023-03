Tampereen Kaupin jalkapallostadionin suunnitelmat hyväksyttiin – hinta noussut 4,8 miljoonaan euroon

Tavoitteena on saada jalkapallokatsomo käyttöön heinäkuussa 2025.

Aamulehti

Tampereen Kaupin jalkapallokatsomon hankesuunnitelma hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa keskiviikkona 22. maaliskuuta jatkosuunnittelun pohjaksi. Myös sivistyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman. Hankkeen kustannusarvio on noussut 4,8 miljoonaan euroon.

Jalkapallokatsomon ja sen oheistilojen rakentamisen edellytyksenä on, että hankkeelle osoitetaan vuosille 2024–2025 kustannusarvion mukainen määräraha. Kustannusarvio on noussut 731 000 euroa suunnitelmien tarkentumisen myötä. Myös rakennuksen huoneistoala on kasvanut 17 neliömetriä. Lisäksi rakennuskustannukset ovat yleisesti nousseet. Hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla menoja saadaan alennettua.

Suunnitelman mukaan rakentaminen alkaisi elokuussa 2024. Aikataulutavoitteena on saada jalkapallokatsomo käyttöön heinäkuussa 2025. Rakentamisessa pyritään käyttämään tilaelementtejä ja valmisosia tavoiteaikataulun mahdollistamiseksi.

801 paikkaa

Jalkapallokatsomoon tulee yhteensä 801 paikkaa, joista 3 on esteettömiä. Katsomo on suojattu katoksella. Lämpimien tilojen huoneistoala on 502 neliötä ja kylmien pinta-ala yhteensä 160 neliötä. Katsomon alle rakennetaan yleisön wc-tilat, siivous, tekniset tilat ja kioski. Urheilutoimintojen tarpeisiin tulee puku- ja pesuhuoneet, tuomarien pukutilat, ensiaputila ja paikka dopingtestaukselle. Ylimpään osaan katsomoa sijoittuvat selostamo ja median tilat.

Rakennuksen pääasiallisena kantavana runkona on teräs. Ulkoseinärakenteet toteutetaan eristettyinä peltiseininä. Katsomon julkisivuissa on verhoiluna teräspoimulevyä ja osin puuta. Yleisöalueelle tulee myyntikojuja, joista osaa voidaan tarpeen mukaan lämmittää.

Kaupin urheilupuiston tarveselvityksessä esitetyistä rakennushankkeista on jo toteutettu uusi huoltorakennus vuonna 2021 sekä pesäpallo- ja hiihtostadionin katsomo vuonna 2022. Pesäpallo- ja hiihtostadionin oheistilojen rakentaminen alkaa syksyllä 2023.