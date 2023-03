Tampere aikoo rakentaa uuden sillan arvopaikalle Tammerkosken yli – Kokosimme tärkeimmät rakentamisen suunnitelmat lähitulevaisuudessa

Kaupunki haluaa uuden kevyen liikenteen sillan kosken yli niille tienoille, josta purettiin väliaikainen Värjärin silta.

Tampereen kaavoituskatsauksesta huomaa, että kaupunki pyrkii vastaamaan kaavoituksella useaan tarpeeseen yhtä aikaa. Ensimmäinen kaavoitukseen vaikuttava tekijä Tampereella on se, että kaupungin väkimäärä kasvaa.

Tammikuun lopussa tamperelaisia oli Tilastokeskuksen mukaan 249 558. Vuoden 2022 tammikuuhun verrattuna kasvua tuli viitisen tuhatta ihmistä. Espoolaisten määrä nousi näin vertailtaessa yli kahdeksalla tuhannella ja helsinkiläisten määrä yli kuudella tuhannella.

Tampereen kasvu on sovitettava kaavoituksessa moneen tekijään. Kaupunkilaisten on päästävä liikkumaan sujuvasti, ilmastonmuutosta vastaan on kamppailtava, kaupunginosien sosiaalista ja etnistä eriytymistä on jarruteltava ja ihmisten viihtyvyys pitää turvata. Tampere lupaa kehittää myös kaupunginosien asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tampere on pystynyt muun muassa kaupunkisuunnittelun avuin hillitsemään kaupungin jakautumista hyviin ja huonoihin lähiöihin. Hervannan ja Tesoman jälkeen huomio keskittyy nyt Peltolammin alueen kehittämiseen.

Kasvu sovitettava vihreyteen

Ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu näkyy myös silloin, kun kaupunkien asumista ja liikkumista pohditaan. Tampereen asemakaavan ensisijainen vastaus tähän tarpeeseen on se, että uudet asunnot ja asumisalueet kaavoitetaan suurelta osin joukkoliikenneyhteyksien varrelle ja yhteyksiä parannetaan.

Asemakaavasta huomaa, että raitiotielinja vaikuttaa huomattavasti siihen, minne Tampere laajentuu ja mitä rakennetaan.

Tampereen kaavoituskatsaus on nyt julkaistu kaupungin verkkosivuilla.

Kasvun on vastattava

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen tiivistää kaavoittajan tehtävän: ”Meillä on kasvun tavoitteeseen vastaaminen iso tavoite, mikä on asemakaavoitukselle asetettu.”

Karppinen muistuttaa, että asemakaavoituksen on vastattava myös laadun tavoitteeseen: ”Eli siihen, että vihreys, ympäristönäkökulma ja asuinympäristön laatu laajempana käsityksenä huomioidaan.”

Hän myöntää, että raitiotiellä on iso merkitys Tampereen suunnittelussa. ”Strateginen tavoite on se, että me lähdemme rakentamaan raitiotielinjaa seuturatikan suuntaan, kuntarajojen yli. Me mahdollistamme tehokkaan joukkoliikennevyöhykkeen laajeneminen”, Karppinen lisää.

Neljä pääaluetta: Näin Tampere kasvaa

Asemakaava on jaettu neljään pääalueeseen: länteen, keskustaan, itään ja etelään.

1. Länsi: Lentävänniemeen asuntoja

Lännessä tärkeimmät kohteet sijoittuvat Lielahden-Hiedanrannan alueelle, hyvien ja kehittyvien joukkoliikenneyhteyksien ulottuville. Nyt kaavoitus etenee tehtaan pohjoispuolelta koulukeskukseen, kaupalliseen keskustaan ja Tehdaskartanonkadun länsipäähän. Entisen tehdasalueen pohjoispuolelle tulee uusia asuinkortteleita, katuja ja puistoja. Paasikiventie siirtyy junaradan viereen ja tien muutossa vapautuvaa aluetta vapautuu kaavoitukseen.

Lentävänniemen ostoskeskus puretaan ja tilalle tulee liiketiloja sekä asuntoja. Aluetta kehitetään raitiotielinjan varrella. Tesomalla entinen kirjaston tontti muutetaan asumiskäyttöön. Kaupunki pohtii, voisiko Lentävänniemeen, Kaarilaan, Raholaan, Ristimäkeen ja Tohloppiin rakentaa lisää asuntoja.

2. Keskusta: uusi kävelysilta

Kasvava kaupunki tarvitsee keskustaan lisää palveluita ja elämää. Erityisesti rautatieaseman seutu on myllerryksessä. Tiedossa on lisää palveluita, työpaikkoja ja asumista. Keskustassakin raitiovaunulinja vaikuttaa kehittämiseen ja kaavoitukseen. Kaupunkia pyritään tiivistämään niillä alueilla, jotka ovat ratikkalinjan lähellä.

Kaupungin arvopaikkoja, kosken rantoja aiotaan kohentaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ehdoilla. Alueelle halutaan elämää ja ihmisiä. Kun Hämeensilta oli remontissa, käytössä oli kolmen vuoden ajan korvaava kevyen liikenteen silta, joka lähti Värjärinkujalta. Tamperelaiset tykästyivät siltaan.

Kaupunki aikoo vastata kaupunkilaisten toiveisiin. Jos aiemmin on mietitty, rakentaako vai ei, kaavoitusarkkitehti Altti Moisalan mukaan tavoitteena on kyllä se, että silta kannattaisi tehdä.

Nyt mietitään millainen ja mihin kohtaan: matalampi vai korkeampi, lähemmäs koskea vai hieman etäämmäs. Valinnan ratkaisee ennen kaikkea se, kumpi istuu historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön paremmin. Moisala pohtii, että matala, lähempänä vettä vaikuttaisi vähemmän maisemaan. Hänen mukaansa alkusyksyllä alkaa olla selvää, onnistuuko Värjärinsillaksi nimetyn sillan rakentaminen ja missä muodossa.

Moisalan mukaan siltaa tarvitaan jo senkin vuoksi, että Viinikanlahdelle rakennetaan asuntoja lisää. Kun alueelta tullaan polkupyörillä keskustaan, luontevin reitti kulkee hänen mukaansa Ratinansuvannon ja Koskikeskuksen ohi. Jos kosken yli ei ole reittiä, liikennevirta tukkeutuu rannalle.

Kosken länsireunalle tulisi lisäksi kävelyreitti, Takon reitti. Se seurailisi kosken rantaa Hämeensillan ja Vuolteensillan välisellä alueella eli Mokkapuistosta Kehräsaareen.

Amurin, Tammelan ja Tullin alueelle on tiedossa täydennysrakentamista. Hämeenpuisto turvataan historiallisena puistona. Samalla puistoa aiotaan elävöittää niin, että erilaiset tapahtumat puistossa olisivat mahdollisia.

3. Itä: Ruotulaan uusi asuinalue

Idässä suunniteltu uusi raitiotielinja ohjaa kaavoitusta. Asuntoja kaavoitetaan muun muassa Ruotulaan nykyisen golfkentän paikalle, Ali-Huikkaantielle ja Jaakonmäenkadulle. Hakametsään tulee lisäksi urheilutiloja. Raitiotielinjalle rakennetaan lännessä useita siltoja ja Linnainmaalle ratikkavarikko.

4. Etelä: Peltolammi uudistuu

Etelän tärkeimmät asemakaavakohteet ovat Peltolammilla ja Viinikanlahden alueella. Peltolammille tiedossa on hyvinvointikeskus, asuntoja, kauppoja, koulu, päiväkoti ja tiloja sekä nuorille että ikäihmisille.

Kun jätevesipuhdistamo siirtyy Sulkavuoreen, Viinikanlahdelle nousee Tampereen keskustaa etelään laajentava virkistys- ja asumisalue. Hervannan pohjoisosaan rakennetaan asumista raitiotielinjan tuntumaan.