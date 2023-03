Tampereen uusi poliisitalo ja paloasema Nekalaan – Samaan yhteyteen myös selviämisasema ja kriisipäivystys

Hälytysajoneuvojen ajo tontille tapahtuu Viinikankadun kautta ja ulosajo Lahdenperänkadun kautta.

Aamulehti

Tampereen poliisi ja pelastuslaitos saavat uudet toimitilat Vihiojan kaupunginosaan Nekalan teollisuusalueelle. Samaan yhteyteen tulevat uudet tilat myös selviämis- ja katkaisuhoitoasemalle sekä sosiaali- ja kriisipäivystykselle. Rakentamisen mahdollistava asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa tiistaina. Se etenee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Tampereen nykyinen pääpoliisiasema Hatanpään valtatiellä ei enää vastaa poliisin tarpeita, eikä sijainti ydinkeskustassa ole toiminnan kannalta sopiva. Myös uudelle paloasemalle kaupungin eteläosaan on tarvetta, koska kaupunkiseudun asukasmäärä on kasvanut, rakentaminen tiivistynyt ja liikennejärjestelyt muuttuneet. Asemakaavan muutos aloitettiin joulukuussa 2020 kaupungin kiinteistötoimen ja Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta.

Uudet toimitilat rakennetaan Tampereen kaupungin omistamalle teollisuus- ja varastoalueelle, joka sijaitsee Lahdenperänkadun ja Viinikankadun varressa noin 2,5 kilometriä ydinkeskustasta etelän suuntaan. Nykyisin siellä toimivat Nekalan jäteasema, Nekalan lämpökeskus ja Tampereen Veden pääkonttori.

Sujuvat yhteydet

Poliisilaitoksen ja paloaseman sijainti Vihiojan alueella on arvioitu toiminnallisesti ja liikenteellisesti hyväksi. Poliisille ja paloasemalle tulee yhteinen ajoneuvoliittymä Viinikankadulle. Poliisiasemalle on asiakaskulku Viinikankadun suunnasta. Tontille osoitetaan pysäköintipaikkoja autolla ja pyörällä saapuville. Viinikankadun joukkoliikennepysäkeiltä on jalankulkuyhteys rakennukseen.

Paloaseman sijainti kaava-alueen eteläosassa mahdollistaa tärkeän hälytysliittymän järjestämisen Lahdenperänkadulle. Hälytysajoneuvojen ajo tontille tapahtuu Viinikankadun kautta ja ulosajo Lahdenperänkadun kautta. Katujen valo-ohjausta säätelemällä pelastusajo saadaan sujuvaksi. Poliisin ja paloaseman toiminta edellyttää häiriötilanteissakin toimivaa polttoaineen jakeluasemaa, joka sijoittuu alueen eteläosaan.

Poliisi ja selviämisasema yhteistyössä

Poliisiaseman yhteyteen on haluttu sijoittaa poliisin ja kaupungin yhteinen selviämishoitoasema sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen tilat, jotka sijaitsevat omalla tontillaan. Poliisi ja selviämishoitoasema toimivat kiinteässä yhteistyössä ja hyödyntävät toistensa palveluita. Yhteistoimintamalli on käytännössä todettu hyväksi.

Tampereen Veden ja Sähkölaitoksen toiminnat alueen pohjoisosassa säilyvät nykyisellä paikallaan. Jäteaseman toiminta poistuu korttelista, mutta säilyy Vihiojan alueella uudessa sijainnissa Kuoppamäentiellä. Uuden rakentamisen alta puretaan osittain huonokuntoisia rakennuksia, joille kaupungilla ei tulevaisuudessa ole käyttöä. Kaava-alueen länsiosa soveltuu jatkossakin kaupungin varastokäyttöön.

Konekorjaamo säilyy

Alueen pohjoisosassa on 1950-luvulta peräisin olevaa, suojeltavaa rakennuskantaa. Alueen maamerkki on Konekorjaamo, jota luonnehditaan arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi ja kaupunkikuvallisesti näkyväksi rakennukseksi. Pitkään jatkuneesta teollisesta historiasta kertoo myös Puutyöpaja, jossa on alusta lähtien valmistettu ja korjattu Tampereen kaupungin puutuotteita.

Asemakaavaan on tehty pieniä tarkistuksia ehdotuksen nähtävillä olon ja palautteen perusteella. Muun muassa Puutyöpajan alkuperäiselle osalle on tehty säilyttävä merkintä, jossa ulkoasussa sallitaan vain palauttavat tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömät muutokset.