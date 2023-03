Nopeasti suosioon noussut ravintola avaa taas uudet tilat Tampereen keskustassa – ”Asiakkaat valittelivat, että matka on pitkä”

Viime viikolla avattu uusin Eflatun-ravintolakin keskittyy buffetlounaaseen, kuten Puutarhakadulla oleva Eflatun ja Kuninkaankadulla oleva Turkuaz.

Tampereelle on avattu toinen Eflatun-niminen ravintola Näsilinnankadulle. Ensimmäinen suosittu Eflatun-lounasravintola on ollut Puutarhakadulla muutaman vuoden.

Aamulehti

Yrittäjä Kemalettin Gecit on avannut kolmannen ravintolan Tampereen keskustaan.

Näsilinnankatu 25:stä löytyvä uusi Eflatun-ravintola keskittyy buffetlounaaseen, aivan kuten suositut Puutarhakadulla oleva Eflatun ja Kuninkaankadulla oleva Turkuaz.

Tarjolla on välimerellistä kreikkalais- ja turkkilaistyyppistä ruokaa. Buffetissa on salaattipöytä, lämpimiä liha- ja kasvisruokia, mezejä, leipää, kahvia ja teetä.

Gecit sanoo keskustan eteläosassa työssäkäyvien asiakkaiden valitelleen, että Puutarhakadulle ja Kuninkaankadulle on pitkä matka, siksi hän päätti laajentua Keskustorin toiselle puolelle.

Näsilinnankadun Eflatun on auki myös lauantaisin. Lauantaiaukiolosta yleisölle ei ole vielä kokemusta, koska ensimmäisenä lauantaina eli 18.3. ravintolassa oli yksityistilaisuus.

Uusimmassa Eflatunissa on noin 50 asiakaspaikkaa. Se on enemmän kuin kahdessa muussa, joissa paikkoja on kolmisenkymmentä kummassakin.

Kreikkalais-turkkilaisen lounaan suosiosta kertoo myös se, että syksyllä 2021 Eflatun sijoittui viidenneksi Edenredin Suomen paras lounas -äänestyksessä. Gecit kertoi, että kaikki ruoka on itse tehtyä.

Kemalettin Gecit pyörittää kolmea lounasravintolaa Tampereella.

Gecitillä oli ennen ravintoloita leipomo Sammonkadulla.