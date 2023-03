Kovaa vauhtia kasvava kauppaketju avaa uuden myymälän Tampereen Hämeenkadulle

Vuonna 2021 Suomeen tullut Normal-ketju on perustanut kahdessa vuodessa yli 40 myymälää Suomeen. Maajohtaja kertoo, että kesään mennessä avataan vielä useita myymälöitä.

Aamulehti

Tanskalainen Normal-ketju on avaamassa kolmannen myymälän Tampereen Hämeenkadulle.

Normal Finland oy:n maajohtaja Johanna Valli kertoo, että tilaan tulee sekä kahvila että myymälä, mikä erottaa sen kahdesta muusta Tampereen myymälästä.

Kahvila toimii nouto eli take away -periaatteella ja valikoimiin tulee tavallisen kahvin lisäksi erikoiskahveja, teetä, kylmiä juomia ja pientä syötävää. Myymälän avajaiset ovat huhtikuussa.

Valli uskoo, että Tampereella on tilaa kolmannellekin myymälälle. Hämeenkatu valikoitui paikaksi muun muassa sopivan tilan ja potentiaalisten asiakasvirtojen vuoksi.

Mikä? Normal Finland oy Tanskalainen päivittäistuotteita myyvä ketju. Ensimmäinen myymälä avattiin Tanskassa 2013. Nyt ketjulla on seitsemässä maassa yli 400 myymälää. Suomessa ensimmäinen myymälä avattiin Espooseen vuonna 2021 ja pian sen jälkeen myös Tampereelle kaksi myymälää. Nyt myymälöitä on yli 40. Viimeisimmän 7/2022 tilinpäätöksen mukaan yrityksen liikevaihto oli noin 49 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,8 miljoonaa euroa. Henkilöstöä on yli 300.

Laajenee nopeasti

Normal Finland avasi ensimmäisen myymälänsä Suomeen noin kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen se on laajentunut voimakkaasti. Vallin mukaan uusia myymälöitä avataan vielä kesään mennessä useita ja hän kuvaa suunnitelmia kunnianhimoisiksi.

”Olemme avaamassa kesän loppuun mennessä vielä reilusti uusia myymälöitä ympäri Suomen. Suomessa löytyy paljon meille vielä potentiaalisia liikepaikkoja”, Valli kertoo.

Normalin verkkosivujen mukaan seuraava myymälä avautuu Martinlaaksoon 23. maaliskuuta.

Valikoimaltaan Normal muistuttaa esimerkiksi Tokmanneja ja myynnissä on kosmetiikkaa, puhdistusaineita, hygieniatarvikkeita ja muita päivittäistavaroita.

”Olemme saaneet hyvän jalansijan markkinoilla. Toimintatapamme on keskittyä omaan juttuumme, ja uskommekin sen olevan menestyksemme salaisuus.”

Vallin mukaan Normal-ketju on onnistunut palkkaamaan väkeä töihin, vaikka esimerkiksi ravintola- ja kahvilatyöntekijöistä on pulaa ja myyjien paikkojakin on runsaasti auki TE-toimiston verkkopalveluissa.

”Toki meilläkin on ollut haasteita, sillä rekrytoimme todella paljon uuttaa työvoimaa nopean avaustahdin takia. Uudessa myymälässämme kaikki työntekijät ovat myyjiä kaupan alan työehtosopimuksen piirissä, ja useat heistä tekevät töitä sekä kahvilassa, että myymälässä”, Valli sanoo.