Tampereen keskuspaloaseman paloautoille joudutaan ehkä etsimään uusi asemapaikka risteystyömaan ajaksi – avunsaanti voi viivästyä keskustassa

Keskuspaloaseman kolme paloautoa operoivat Tampereen ydinkeskustassa ykkösriskin alueella, jossa palokunnan pitäisi ehtiä paikalle kuudessa minuutissa.

Aamulehti

Tampereen keskuspaloaseman isoille paloautoille pitää mahdollisesti löytää uusi asemapaikka, kun liikenneympyrän rakentaminen alkaa aivan paloaseman naapurissa Satakunnankadulla. Risteyksen liikennettä vielä toistaiseksi ohjaavat liikennevalot korvataan korotetulla kiertoliittymällä, jonka rakentaminen Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun risteyksessä alkaa heti pääsiäisen jälkeen. Tällä tietoa rakennustyöt jatkuvat marraskuulle saakka.

Keskuspaloasemalla on kolme isoa paloautoa, jotka operoivat kaupungin ydinkeskustan alueella Satakunnankadun, Rongankadun ja Lapintien suuntaan. ”Emme vielä tiedä, miten paloautojen kulku tullaan järjestämään. Asiasta on tällä viikolla kokous rakennuttajan ja kaupungin kanssa, sen jälkeen tiedämme tarkemmin. Totta kai olemme jo miettineet muitakin vaihtoehtoja paloautojen sijoituspaikaksi”, kertoo pelastuspäällikkö Kari Alanko Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Yksi mahdollisuus on paloaseman uuden puolen niin sanottu takahalli, joka sijaitsee Keskuspaloaseman takana Pellavatehtaankadun puolella. ”Se on yksi vaihtoehto. Paloaseman vanhan puolen takana on uusi puoli ja takahallit, joissa meillä on nyt tikasauto ja ensihoidon yksiköitä. Kyllä sinne kolme autoa mahtuu, kun tehdään pieniä järjestelyitä. Ensihoidon pienempien autojen kanssa etupihalta pääsee toivottavasti operoimaan.”

Vasteajat venyvät

On kuitenkin olemassa riski, että vasteajat venyvät, jos paloautot lähtevät matkaan takapihalta. ”Kyllä sillä voi olla vaikutusta. Keskustan osalta voi syntyä joitain viiveitä, jos autot lähtevät liikkeelle takatallista.”

Koko Tampereen keskusta on luokiteltu ykkösriskin alueeksi, jossa palokunnan pitäisi päästä paikalle kuudessa minuutissa.

Alanko kertoo, että kalustoa on nyt jo hajautettu. ”Yksi raskas yksikkö on sijoitettu Lahdesjärven alueelle Kaavarinkadulle, jotta pystymme hallitsemaan kaupungin eteläpuolta paremmin.” Paloautot operoivat myös Hervannasta, Pirkkalasta ja Teivosta Tampereen ja Ylöjärven rajalta.

Alangon mukaan ruuhka-aikoina liikkeelle voidaan laittaa myös niin sanottu satelliittiyksikkö sen varmistamiseksi, että koko kaupunki on saavutettavissa nopeasti. ”Jos esimerkiksi Rantatunneli menee kiinni, niin Satakunnankatu on täysin tukossa. Silloin länsipuolelle Tamperetta pitää sijoittaa Teivon tueksi yksi yksikkö.”