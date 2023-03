”Yliopistoyhteisössä on viisaus siitä mitä tehdään ja miten tehdään”, sanoo Tampereen yliopiston uusi rehtori

Jyväskylän yliopiston rehtori, fyysikko Keijo Hämäläinen valittiin yksimielisesti Tampereen yliopiston uudeksi rehtoriksi. Hän aloitti asunnon haun Tampereen seudulta välittömästi.

Aamulehti

Tampereen yliopiston uutena rehtorina aloittaa jo 1. kesäkuuta Keijo Hämäläinen, nykyinen Jyväskylän yliopiston rehtori. Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus valitsi Hämäläisen rehtoriksi yksimielisesti kokouksessaan tiistaina 21. maaliskuuta.

Vielä viime perjantaihin asti uuden rehtorin piti aloittaa työt vuoden 2024 alussa. Hallitus kuitenkin päätti nopeuttaa uuden rehtorin aloitusta, jotta rehtoreiden siirtymäajat ja niiden päätöksenteolle synnyttämät rajoitukset, eli niin sanotut rampa ankka -kaudet, jäisivät mahdollisimman lyhyeksi sekä Tampereen että Jyväskylän yliopistoissa.

Kuka? Keijo Hämäläinen Tampereen yliopiston uusi rehtori, aloittaa rehtorina 1. kesäkuuta. Työskennellyt Jyväskylän yliopiston rehtorina vuodesta 2017 lähtien. Työskennellyt myös muun muassa Helsingin yliopistossa vararehtorina sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina ja fysiikan professorina. Koulutukseltaan filosofian tohtori, tutkimusalana fysiikka. Asiantuntijuudet: kiinteän olomuodon fysiikka, röntgenfysiikka, elektroniset rakenteet ja mikrotomografia. Syntynyt vuonna 1963. Perheeseen kuuluvat puoliso, kaksi aikuista lasta sekä kaksi lastenlasta. Kesäkuussa Hämäläisellä on edessään myös 40-vuotishääpäivä. Harrastaa suunnistusta.

Hämäläinen aloitti vuokra-asunnon haun Tampereen seudulta samantien ja alkoi heti suunnitella muuttoa Pirkanmaalle. Yliopistoyhteisön pariin Hämäläinen kertoi jalkautuvansa heti kesäkuun alussa. Tuolloin hän aikoo puhua niin monen yliopistolaisen kanssa kuin vain mahdollista. Milloin sitten alkaa oikeasti tapahtua jotain?

”Toivottavasti jo tänään. Buddhalaisen viisauden mukaan tärkeämpää kuin päämäärä on tie ja sitäkin tärkeämpää on matkaseura. Se viisaus, mitä tehdään ja miten tehdään, on yliopistoyhteisössä”, Hämäläinen sanoo.

Tampereen yliopiston uusi rehtori Keijo Hämäläinen.

Vaikuttavuus tärkeää

Hämäläisellä itsellään on vahva ja erittäin kansainvälinen tutkijatausta. Hämäläinen väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1990, tutkimusalanaan fysiikka ja toimi muun muassa tutkijatohtorina Brookhavenin kansallisessa tutkimuslaboratoriossa Yhdysvalloissa 1990–1992. Hän työskenteli pitkään Helsingin yliopistossa fysiikan professorina, dekaanina ja vararehtorina ja viihtyi hyvin jokaisessa tehtävässään.

”Tärkeämpää kuin se mitä tekee, on pitää siitä mitä tekee.”

Hämäläinen on työskennellyt Jyväskylän yliopiston rehtorina vuodesta 2017. Rehtorikaudet kestävät nykyisin noin viisi vuotta, joten yliopiston vaihdos osuu Hämäläiselle sopivaan hetkeen. Tampereen yliopiston rehtorin toimikausi kestää viisi vuotta ja Tampereellakin Hämäläiselle on tärkeätä yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Hämäläinen sanoo olevansa uus-humboldtilaisen yliopiston kannattaja. Saksalainen kielitieteilijä Wilhelm von Humboldt muotoili 1800-luvulla yliopistoihanteen, jossa vannotaan tutkimuksen, opetuksen ja opintojen täydelliseen vapauteen sekä sivistyksen ensisijaisuuteen.

”Uus-humboldtilainen yliopisto tarkoittaa yliopistoa, jossa tutkimuskysymykset tulevat yhteiskunnasta ja niihin voi tarttua, eivätkä ne ole huonompia kuin tiedeyhteisön itse keksimät kysymykset.”

Hämäläinen muistuttaa olleensa yliopistolainen jo yli neljäkymmentä vuotta eikä ole koskaan nähnyt niin suurta tarvetta tutkitulle tiedolle kuin juuri nyt, puhutaan sitten demokratian murroksesta, ilmastonmuutoksesta, sote-uudistuksesta, digitalisaatiosta tai tekoälyn vaikutuksesta.

”Meillä on käynnissä iso yhteiskunnallinen murros ja tarvitsemme yhä enemmän asiantuntijaosaamista ja korkeasti koulutettuja. Yliopisto pitää saada loistamaan yhteiskuntaan tiedon majakkana, jonne halutaan tulla.”

Hämäläinen pitää tärkeänä luoda yliopistoyhteisön jäsenille toimintaympäristö, jossa he voivat edistää tieteellistä tutkimusta ja laadukasta opetusta ja viedä osaamisensa sekä tiedeyhteisön että yhteiskunnan parhaaksi. Hämäläiselle tärkeätä on myös pitää yliopiston päätöksentekoprosessit läpinäkyvinä.

Edessä tiimin valinta

Hämäläisellä on edessään heti aloituksensa jälkeen Tampereen yliopiston uusien dekaanien valinta. Tiedekuntia johtavien dekaanien toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa käytännössä kaikilta dekaaneilta.

”Hallituksessa olemme vähän miettineet olisiko dekaanien valintoja syytä hieman lykätä, mutta emme ole tehneet tästä päätöstä. Katsomme tässä Keijoon. Tärkeintä on, että hän saa sellaisen tiimin, että hän pystyy viemään menestyksekkäästi Tampereen yliopistoa ja korkeakouluyhteisöä eteenpäin”, sanoo Jorma Eloranta, korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja.

Tampereen yliopiston rehtoriksi haki 21 ihmistä. Heistä valitiin ensin 11 haastatteluihin, viisi jatkoon ja kaksi kärkiehdokasta. Myös Tampereen yliopiston nykyinen rehtori Mari Walls haki uudelle rehtorikaudelle, mutta vetäytyi hausta.

Kärkiehdokkaat Keijo Hämäläinen ja LUT-yliopiston vararehtori Jari Hämäläinen olivat yliopistoyhteisön tentattavina viime torstaina Hervannan kampuksella. Keijo Hämäläinen vakuutti kuulemisessa myös sujuvalla esiintymisellään ja lavakarismallaan.