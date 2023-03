Jalankulkija sanoo jääneensä aura-auton alle, vaatii 20 000 euron korvauksia – Tampere epäsi korvauksen

Aura-auton kuljettajalla ja jalankulkijalla on eri käsitys tapahtuneesta.

Jalankulkija vaatii Tampereen kaupungilta noin 20 000 euron vahingonkorvauksia tammikuussa sattuneesta onnettomuudesta. Korvausvaatimuksen mukaan jalankulkija jäi aura-auton alle 2. tammikuuta Miikkaanraitilla Tampereella ja loukkasi olkapäänsä. Lisäksi tapahtuneesta on jäänyt henkisiä traumoja. Korvausvaatimus perustuu ansionmenetykseen ja lääkärikäyntikuluihin.

Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen on päätöksellään evännyt korvausvaatimuksen.

Päätöksen liitteenä on aurauksen hoitaneen yrityksen selvitys tapahtuneesta. Sen mukaan kuljettaja on havainnut jalankulkijan ja koiran, jotka olivat väistäneet kevyenliikenteenväylältä penkan päälle. Kuljettaja tervehti heitä ja jatkoi matkaa. GPS-paikantimen mukaan nopeus on ollut 8–11 kilometriä tunnissa.

Tietäväinen sanoo, että ei tiedä tarkasti tapahtunutta ja hänen käsityksensä perustuu asiakirjoihin.

”Minulla on käsitys, että henkilö on väistänyt. Onko sitten tullut läheltä piti -tilanne, jossa kone on tullut yllättäen tai nopeasti –siitä on seurannut nopea väistö ja kun kone on mennyt ohi, niin sitten kaatuminen. Tällainen mielikuva tulee, jos lähtee ajatuksesta, että molemmat puhuvat totta. Jos olisi ajettu yli tai kone osunut, niin siinä olisi käynyt erittäin huonosti.”

Tietäväinen sanoo, että päätös perustuu siihen, että tämänkaltainen vahinko on liikennevahinko ja kuuluu siten liikennevakuutuksesta korvattaviin asioihin. Liikennevahingon korvaamisesta vastaa vakuutusyhtiö.

”Periaate on, että liikenneonnettomuudessa tekijä vastaa tekemisestään, eli tässä tapauksessa yritys ja kuljettaja.”