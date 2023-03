Myllymäen pariskunta muutti Tampereella uuteen taloon, jota hehkutetaan Helsingissä asti – Tältä näyttää kaksiossa palatsin naapurissa

Tampereen Finlaysonin uudiskorttelia on käytetty Helsingin kaavoituksessa esimerkkinä onnistuneesta nykyarkkitehtuurista. Vierailimme talossa asuvan Myllymäen pariskunnan luona. Naapurissa asuva taiteilija Tuula Lehtinen on seurannut kerrostalojen rakentamista toisinaan ”vähän kauhulla”.

Sirpa Myllymäki kävi katsomassa Puuvillatehtaankatu kuutosen asuntoja alun perin ystävänsä seurana. Hän ihastui kortteliin ja huomasi myöhemmin verkkosivuilta, että takana näkyvästä D-talosta oli yllättäen vapautunut mieleinen asunto. Hän tiesi, että asunnossa on oma piha ja päätti miehensä kanssa muutosta Finlaysonille nopeasti.

Tampereen ydinkeskustan uudessa asuinkorttelissa on jo paljon asukkaita, vaikka osa taloista on kesken. Sirpa Myllymäki on ehtinyt kotiutua D-talon alimman kerroksen kaksioon täysin.

Hän muutti Puuvillatehtaankadulle miehensä Juha Myllymäen ja pariskunnan Pablo-terrierin kanssa heti marraskuussa 2022, kun talo valmistui.