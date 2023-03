Škoda avaa uuden toimiston Hervantaan: ”Tampereesta on tullut selkeästi Suomen kakkoskeskus”

Tampereen raitiovaunujen valmistaja Škoda Group avaa uuden toimiston Hervannan kampuksen kupeeseen.

Aamulehti

Škoda Group avaa uuden toimiston Tampereelle. Uuden toimipisteen avajaiset järjestetään perjantaina 17. maaliskuuta, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Škoda Groupin pohjoisen alueen johtaja Juha Vierros kertoo yhtiön panostavan Tampereella tuotekehitykseen ja suunnitteluun.

”Erityisesti keskitytään digitaaliseen puoleen, mutta myös muuhun raideliikennekaluston toimintaan. Toki muihinkin toimintoihin haetaan työntekijöitä, mutta painopiste on tuotekehityksessä.”

Vierros sanoo, että raideliikenteen kehitys suuntautuu yhä enemmän digitaalisiin palveluihin.

”Kalustoon tulee koko ajan erilaisia autonomisia toimintoja, ja asiakaspalveluun liittyviä digitaalisia ratkaisuja vaaditaan enemmän. Digitaaliseen kehitykseen on siis selvästi tarve saada enemmän resursseja.”

Tampere valikoitui uuden toimiston paikaksi kaupungin voimakkaan kasvun vuoksi.

”Raitiotieliikenne on osaltaan tehnyt Tampereesta selkeän kasvukaupungin. Kaupunki kiinnostaa nuoria ja sen takia mekin haluamme siellä olla”, Vierros kertoo.

”Näkemykseni on, että Tampereesta on tullut selkeästi Suomen kakkoskeskus Helsingin seudun jälkeen.”

Škoda haluaa Vierroksen mukaan tiivistää yhteistyötään etenkin Tampereen yliopiston kanssa. Yksi syy uuden toimiston avaamiselle Hervantaan onkin juuri yhteistyön helpottaminen.

”Meidän on syytä helpottaa yhteistyön kehittämistä. Tampereella on vahvaa osaamista yliopiston puolellakin, eli meille on ilman muuta hyödyllistä olla siinä lähellä”, Vierros sanoo.