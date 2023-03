Tampereen yliopiston hallitus valitsee tiistaina uudeksi rehtoriksi joko LUT-yliopiston Jari Hämäläisen tai Jyväskylän yliopiston Keijo Hämäläisen. Kumpikin vastasi vuoronperään kaksi tuntia yliopistoyhteisön kysymyksiin.

Tampereen yliopiston tulevasta rehtorista tiedetään toistaiseksi se, että hänen nimensä on Hämäläinen. Tulevana tiistaina yliopiston hallitus päättää, onko Hämäläisen etunimi Jari vai Keijo. Viime tiistaina Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus valitsi rehtoriksi hakeneista kaksi kärkiehdokasta. Heistä toinen on LUT-yliopiston tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori Jari Hämäläinen ja toinen Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Molemmat Hämäläiset ovat yliopiston johtamisen ja kehittämisen huippuammattilaisia. Kummallakin on myös kattava kansainvälinen kokemus johtamisesta ja tieteen tekemisestä.

Kuka? Jari Hämäläinen LUT-yliopiston (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto) tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavana vararehtori vuodesta 2014. Laskennallisen tekniikan professori. Koulutukseltaan matematiikan tohtori. Johti laskennallisen tekniikan ja designin keskusta CEID:iä (Centre of Computational Engineering and Integrated Design) vuosina 2010–2014. Asiantuntijuudet: Sovellettu matematiikka, nestemäisten aineiden virtaus ja siirto, mallintaminen ja simulointi, ohjaus ja optimointi, laskennallinen mekaniikka. Syntynyt vuonna 1965.

Kuka? Keijo Hämäläinen Jyväskylän yliopiston rehtori vuodesta 2017. Työskennellyt myös Helsingin yliopistossa muun muassa vararehtorina sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina ja professorina, Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajana, Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksessa, Julkaisufoorumin ohjausryhmän puheenjohtajana ja Suomen akatemian tutkimusinfrastruktuurikomiteassa. Koulutukseltaan filosofian tohtori, tutkimusalana fysiikka. Asiantuntijuudet: kiinteän olomuodon fysiikka, röntgenfysiikka, elektroniset rakenteet ja mikrotomografia. Syntynyt vuonna 1963.

Torstaina Hämäläiset vastasivat yhdessä vuoronperään kahden tunnin ajan Tampereen yliopistoyhteisön kysymyksiin Hervannan kampuksen Festia-rakennuksen isossa salissa.

Parempi esiintyjä

Kun kummankin näytöt ovat korkeinta luokkaa mitä Suomesta löytyy ja kummankin vastaukset yliopistoyhteisön kysymyksiin äärimmäisen fiksuja, rehtorivalinnan ratkaisee nyt hyvin todennäköisesti persoona ja karisma.

Karismakilpailussa voiton vei heti avauspuheenvuoroista lähtien Keijo Hämäläinen. Ensimmäisenä ääneen päästetty Jari Hämäläinen esitteli itsensä kansainväliselle yliopistoyhteisölle englanniksi, ”jotta ei ensin tarvitsisi käyttää yhtä viisiminuuttista englanniksi ja perään toista suomeksi”. Keijo Hämäläinen puolestaan kertoi itsestään kirkkaalla suomella ja perään kirkkaasti englanniksi kiteyttäen ylittämättä annettua viiden minuutin ylärajaa. Keijo Hämäläisen englanti oli kauniimman kuuloista kuin Jari Hämäläisen melko kulmikas englanti.

Sama esiintymisen varmuus ja sujuvuus säilyi Keijo Hämäläisellä vaivatta koko kaksituntisen. Jari Hämäläinen rentoutui esiintymisessään kilpailijansa tasolle vasta kuulemisen jälkimmäisellä tunnilla.

Tärkeät kysymykset

Mitä ehdokkaat sitten vastasivat yliopistoyhteisön kysymyksiin? Otetaan tähän kuulemisessa esitetyistä kysymyksistä viisi tärkeimpiin kuuluvaa sekä Jari Hämäläisen (JH) ja Keijo Hämäläisen (KH) vastaukset niihin.

Miten yliopistoa johdetaan?

KH: ”Yliopiston johtaminen on palveluammatti. Siinä on kyse siitä, mitä pitää tehdä, jotta yliopistoyhteisö pääsee toteuttamaan tutkimusintohimojaan ja että arki sujuu.”

JH: ”Palveluammatti kyllä, ja minun roolini on istua vaihtopenkillä. Te olette pelaajia, jotka teette maaleja siellä kentällä ja minä mietin valmentajana, miten maalien teko saadaan teille mahdolliseksi.”

Miten huolehditte yliopistolaisten hyvinvoinnista?

JH: ”Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työnkuvaan vaikuttavat todella paljon töissä jaksamiseen. Suuri vaikutus hyvinvointiin on myös sillä, että päätöksiä tehdään niissä päätöksentekoelimissä, jotka on tarkoitettu päätöksentekoon eikä niin, että rehtori vain kuiskuttelee jollekin.”

KH: ”Ydintehtävä on varmistaa, että ihmisillä on mielekkäitä työtehtäviä, joita he osaavat tehdä ja joista he saavat palautetta. On huolehdittava työyhteisön sosiaalisuudesta. Siitä työhyvinvointi koostuu.”

Kuinka varmistatte Tampereen yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen erinomaisuuden?

JH: ”Hyvä kysymys. Yliopisto-ranking (yliopistojen erinomaisuuden arviointi sovittujen kriteereiden mukaan) on yksi tapa. Pitää toki miettiä mitä ja miten sitä mittaamme. Yliopiston hyvä maine on tärkeä ja siihen myös jonkinmoista brändiä tarvitsemme.”

KH: Minulla on tässä rehtorina kolme työtä. Ne ovat rekrytoiminen, rekrytoiminen ja rekrytoiminen. Pitää löytää parhaat tekijät. Pitää miettiä hyvin etukäteen, miten uusi paikka avataan, onko siihen hyviä tekijöitä ja miten heidät saadaan tänne. Tämä on ainoa tie menestykseen, eikä se ole nopea tie.”

Miten yliopiston ulkomaiset tieteentekijät saadaan päätöksiin mukaan?

JH: ”Meillä LUTissa kaikki tiedekuntatapaamiset ovat englanniksi. Tämä oli ainoa tapa saada ulkomaiset tieteentekijät ja professorit mukaan päätöksentekoon. Mikään lakihan ei sano mitä kieltä meidän pitää tapaamisissa käyttää, joten me käytämme englantia.”

KH: ”Joustavalla kaksikielisyydellä. Ei tarvitse puhua sataprosenttisesti englanniksi eikä sataprosenttisesti suomeksi. Itse kysyn aina, haluatteko minun puhuvan suomeksi vai englanniksi. Äidinkielestä pitää myös huolehtia yliopistossa.”

Mitä ajattelette yliopistolaista ja sen toimivuudesta?

JH: ”Yliopistolaki ei ole välttämättä ongelma. Sen puitteissa sallitaan myös hyvä johtaminen. Ja jos johtaminen perustuu vain lakiin, silloin on jotain pielessä. Ei lain muuttaminen tätä parantaisi. Pitää osata johtaa ilmankin.”

KH: ”Yliopistolaissa saattaa olla riskitekijöitä enemmän kuin hyviä tekijöitä. Julkisoikeudellisessa yliopistossa laki kyllä mahdollistaa yhteisön mukaan ottamisen päätöksentekoon. Säätiöyliopiston kohdalla en pysty ottamaan vielä kantaa tähän.”

Viiden vuoden pesti

Tampereen yliopiston rehtoriksi haki yhteensä 21 henkilöä. Yliopiston hallitus valitsee kahdesta Hämäläisestä jommankumman Tampereen yliopiston uudeksi rehtoriksi 21. maaliskuuta. Rehtoriksi valittu aloittaa tehtävässään vuoden 2024 alussa. Rehtorin toimikausi kestää viisi vuotta.

Tampereen yliopiston nykyisen rehtorin Mari Wallsin toimikausi jatkuu tämän vuoden loppuun asti. Walls haki myös uudelle rehtorikaudelle, mutta vetäytyi hausta.