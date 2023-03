Tampere nappasi Kangasalta suosittua asuinaluetta suunnitelleen päällikön – Miksi Hiedanranta, Sanna Karppinen?

Lamminrahkan kehityksen parissa kymmenen vuotta työskennellyt Sanna Karppinen pitää Hiedanrannan kehittämistä itselleen sopivan mittakaavan työnä. Kysyimme Karppiselta seitsemän kysymystä uudesta työstä.

Lamminrahkan projektipäällikkönä tutuksi tullut Sanna Karppinen on vaihtanut työpaikkaa. Karppinen kertoo LinkedIn-tilillään, että uusi työ on Tampereen puolella Hiedanrannan Kehitys oy:n palveluksessa. Yhtiön omistaa kokonaan Tampereen kaupunki.

Miksi vaihdoit työpaikkaa, Sanna Karppinen?

”Ehkä pääsyy on, että keväällä olisi tullut täyteen 10 vuotta Lamminrahkan kehityksen parissa. Ajattelin, että etappi on sopiva antaa viestikapula seuraavalle Lamminrahkan kehittäjälle. Hanke on iso ja merkittävä, ja ansaitsee useamman ihmisen näkemystä suunnittelukaaren aikana.”

Eikö tule ikävä Lamminrahkaa?

”Tulee tietenkin, mutta aika aikansa kutakin. Nyt oli sopiva sauma, kun Lamminrahkassa suunnittelun pääpaino on siirtynyt pohjoisosaan ja seuraaja pääsee astumaan aika alkuvaiheessa siihen mukaan.”

Miten päädyit uuteen tehtävään?

”Paikka tuli yleiseen hakuun. Kaupunginosakehittäminen tuntuu itselleni sopivalta mittakaavalta työskennellä, ja tällä kaupunkiseudulla ei montaa isoa kaupunginosakehittämisen hanketta ole käynnissä. Siinäkin mielessä oli tartuttava, kun sopiva hanke ja tehtävä sattuivat tulemaan auki.”

Joko aloitit?

”Olen ollut nyt viikon verran. Se on lyhyt aika, mutta todella opettavaista ja mielenkiintoista on ollut. Asiat ovat tuttuja, mutta toimintatavat ovat erilaisia.”

Mitä työhösi kuuluu?

”Olen suunnittelupäällikön tittelillä. Työhön kuuluu muun muassa asemakaavamuutosprojektien koordinointi ja tontinluovutuskilpailujen järjestäminen sekä yhtiön sisäisten ja yhtiön sekä kaupungin välisten hankkeiden yhteensovittamista.”

Millaisen paikan haluat Hiedanrannasta?

”Se ei ole minun määritettävissäni. Hiedanrantaan on tehty suunnittelutyötä jo vuosia, Minun tehtäväni on toteuttaa aiemmin laadittuja visioita. Hiedanranta on älykäs, kestävä, viihtyisä ja innovatiivinen kaupunginosa, jolla on mahtava sijainti ratikkareitin ympärillä ja järviluonnon vieressä.”

Mitä seuraavaksi Hiedanrannassa tapahtuu?

”Tontinluovutuskilpailu on käynnistymässä ja seuraavia asemakaavoja käynnistellään. Sellaisia ainakin.”