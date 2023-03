Ahlmanin ammattiopisto ei ota musiikkilinjalle opiskelijoita: ”Se on nyt luovalla tauolla”

Musiikkilinja on ollut vuoden kestävä vapaan sivistystyön koulutus.

Ahlman Edu -ammattiopisto ei ota musiikkilinjalleen uusia opiskelijoita ensi lukukaudeksi. Ammattiopiston tilat sijaitsevat Tampereen Koivistonkylässä.

Aamulehti

Uutisvinkin musiikkilinjan mahdollisesta lopettamisesta lähetti Aamulehden lukija. Musiikkilinja on ollut vuoden kestävä vapaan sivistystyön koulutus.

Lopetetaanko musiikkilinja kokonaan, toimitusjohtaja, rehtori Sami Pekonen Ahlman Edusta?

”Ei kokonaan. Se on nyt luovalla tauolla. Linjalle on ollut vähäisesti hakijoita. Katsomme, minkä tyyppistä musiikkilinjan koulutus ehkä tulevaisuudessa voi olla. On sovittu, että syksyllä ei ole sisäänottoa.”

Tilanne johtuu Pekosen mukaan myös siitä, että kaikki vapaan sivistystyön rahoitus on jo käytössä. Linjalla on ollut viime vuosina parisenkymmentä opiskelijaa, mikä on Pekosen mukaan puolet aiemmasta.

”Olemme avoimia maailmalle ja kehitämme koko ajan koulutustarjontaamme. Täsmennämme sitä sen mukaan, mitä kentällä on tarvetta”, Pekonen sanoo. ”Kokonaisopiskelijamäärä on selkeästi kasvussa, ja hakijoita on hyvin.”

Hän sanoo, että musiikkilinjan lisäksi nyt ei ole pantu tauolle tai lopetettu linjoja. Ammattiopisto lakkautti viime vuonna tilameijerin ja -puodin.

Ovatko nämä merkki jostain isommasta myllerryksestä?

”Nämä ovat yksittäisiä asioita, kun uudistamme meidän palvelutarjontaamme. Sitä varten joutuu organisaatiossa tekemään erilaisia toimenpiteitä. Normaalia uudistusta.”