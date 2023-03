Kadunvarsipysäköintipaikkojen määrä vähenee Kurilankadulla nykyisestä 33 paikasta 12 paikkaan.

Tampereen Kaakinmaan kaupungiosassa sijaitseva Kurilankatu on pala mennyttä aikaa mukulakivineen. Tiilinen konttorirakennus on 1800-luvulta.

Aamulehti

Kurilankadun katusuunnitelmaa käsitellään Tampereella poikkeuksellisesti kaupunginhallituksessa lautakunnan jälkeen. Hallitus käytti otto-oikeuttaan asiassa. 140 metriä pitkä Kurilankatu kulkee Papinkadun ja Koulukadun välillä Kaakinmaan kaupunginosassa.

Kurilankatu on maanantaina kaupunginhallituksen asialistalla kaupunginhallituksen jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan Kalervo Kummolan (kok.) ehdottamana.

Ehdotusta kannatti maaliskuun alussa pidetyssä kokouksessa kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd.). Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Mikä? Otto-oikeus Otto-oikeudella tarkoitetaan kuntalaissa kunnanhallituksen oikeutta ottaa käsiteltäväksi asia, jossa kunnan organisaatiossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kurilankadun katusuunnitelmaa on tehty De Gamlas Hemin ja Kulkutautisairaalan kortteleiden asemakaavoituksen yhteydessä. Tavoitteena on ollut parantaa kävelyn olosuhteita sekä mahdollistaa kaksisuuntainen pyöräily päiväkodin, koulun ja uudisrakentamisen lähellä.

Kadunvarsipysäköintipaikkojen määrä vähenee nykyisestä 33 paikasta 12 paikkaan.

”Sieltä häipyy 21 autopaikkaa, ja siinä on Koulukadun kentät ja muut lähellä”, Kummola sanoo.

Hän jättäisi Kurilankadun varteen ainakin 15 pysäköintipaikkaa. ”Mutta en halua ruveta suunnittelemaan paikkoja kaupunginhallituksessa, vaan suunnitelma pitää palauttaa uuteen valmisteluun.”

”Ei kenekään edun mukaista”

Esitys kaupunginhallitukselle on, että yhdyskuntalautakunnan päätös pysytetään. Lautakunnassa Kurilankatu on ollut kahdesti. Ensimmäisellä kerralla se jätettiin pöydälle. Myös toisella kerralla ehdotettiin samaa, mutta ehdotus hävisi 7–5, ja katusuunnitelma hyväksyttiin kustannusarvioineen. Kustannusarvio on 355 000 euroa.

Kummola haluaisi laajassa kuvassa parkkipaikoista periaatepäätöksen. ”Parkkipaikkoja poistettaessa pitää voida osoittaa vastaavat tilalle. Niitä hävitetään jatkuvasti, eikä se ole kenenkään edun mukaista.”

Kaupunginhallitus käsittelee nyt yhtä katua siksi, että asia eteni yksikseen. ”Se pääsi vähän liian pitkälle. Se on päätetty, päätös koskee vain yhtä katua, ja silloin otto-oikeutta käytetään vain siihen.”