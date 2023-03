Tampereen kaupunki esittää markkinaoikeudelle, että suunnittelu voitaisiin aloittaa hankintapäätöksestä tehdystä valituksesta huolimatta.

Nollakuitua on nostettu Näsijärvestä muun muassa tutkimuskäyttöön. Kuva on otettu syyskuussa 2021.

Aamulehti

Nollakuidun nostaminen Näsijärven pohjasta uhkaa viivästyä Tampereella. Tarjouskilpailun hävinnyt yhteenliittymä on valittanut helmikuun alussa tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen.

Valitus voi tarkoittaa noston viivästymistä vuodella, ellei markkinaoikeus myönnä Tampereen kaupungin pyytämää lupaa aloittaa suunnittelu valituksesta huolimatta. Tampereen kaupunki pitää aloituksen viivästymistä kohtuuttomana.

Tausta Nollakuitu Nollakuitu on metsäteollisuuden aikoinaan järveen päästämää puuainesta. Mätänevä puuperäinen jäte estää järven virkistyskäyttöä ja aiheuttaa ajoittain hajuhaittoja. Nollakuitua on Näsijärvessä Hiedanrannan ja Niemenrannan vesialueella arviolta 1,5 miljoonaa kuutiota 35 hehtaarin alueella. Massaa on paikoin jopa 10 metrin paksuudelta. Tampereen kaupunki käynnisti keväällä 2022 hankintamenettelyn, jolla etsittiin yritystä tai yritysten ryhmää toteuttamaan nollakuidun poisto. Kaupungin mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Fortum Waste Solutions oy.

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita. Vuonna 2022 markkinaoikeuden keskimääräinen käsittelyaika hankinta-asioissa oli 6,5 kuukautta.

Kaupunki jätti pyynnön markkinaoikeudelle maaliskuun alussa. Aamulehden lauantaina tavoittaman Tampereen kaupungin hankekehitysjohtajan Juha Kaivosen mukaan kaupunki ei ole vielä saanut markkinaoikeudelta vastausta siihen, voidaanko nollakuidun noston lupahankinta ja suunnittelu aloittaa valituksesta huolimatta.

Tavoitteena on ollut aloittaa itse ruoppaus vuonna 2024. Jos koetoiminnan luvanhakua ja suunnittelua ei voida aloittaa pian, siirtyy koetoiminta kesälle 2024. Koko urakka veisi parisen vuotta.

Tähän mennessä on hankinnan voittajan Fortum Waste Solutions oy:n kanssa sovittu muun muassa noston suunnittelusta ja lupien hakemisesta, mikä maksaisi 800 000 euroa. Nollakuidun poistourakan urakkasopimuksen allekirjoittamisesta päätetään kaupungin mukaan myöhemmin.

Nollakuidun poiston mutkistumisesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Vääristävä hinnoittelu?

Valituksen on tehnyt Operon Groupin ja Lopen Maa- ja Vesirakenteen yhteenliittymä Zero 2. Sen mielestä muut tarjoajat kuin voittaja ovat käyttäneet hinnoittelussa todellista kiintotilavuutta, joka on yksiselitteinen ja antaa vertailukelpoisen hinnan. Valittajan arvion mukaan hintaa lukuun ottamatta valittajan ja voittaneen tarjouksen välillä ei ole valintaan vaikuttavia eroja.

Yhteenliittymä arvioi, että se on esittänyt riittävän tarkan suunnitelman työnaikaisten ympäristövaikutusten osalta. Sen mielestä päätöksessä ei ole yksilöity, miten kilpailutuksen voittanut tarjous poikkeaa asiaan vaikuttavasti muiden tarjoajien esityksistä.

Mielestään yhteenliittymä on myös esittänyt selkeän loppukäsittelyvaihtoehdon ja esitellyt alustavia uusia keinoja liittyen partikkelien talteenottoon ja hyödyntämiseen. Ne parantaisivat yhteenliittymän mielestä entisestään nyt tiedossa olevia kiertotaloudellisia näkymiä.

Merkittävästi halvin

Valitus koskee 8. helmikuuta tehtyä hankintapäätöstä. Hankintapäätöksen pohjaksi tehdyssä tarjousvertailussa kerrotaan, että kaikki tarjoajat tarjosivat hinnan kolmelle pyydetylle laajuusvaihtoehdolle. Vertailussa arvioidaan, että Fortum Waste Solutionsin hinta kaiken nollakuidun poistamiselle oli tarjouksista merkittävästi halvin, noin 40 miljoonaa euroa, ja muilla toteutuskelvottoman korkea. Valittajan tarjous oli 63 miljoonaa euroa, kallein 118 miljoonaa.

Valittaja pitää Fortum Waste Solutionsin käyttämää muista poikkeavaa kiintotilavuutta riskinä tilaajalle. Kaupungin tarjousvertailussa kerrotaan, että tarjous ei sisältänyt merkittäviä epävarmuuksia.