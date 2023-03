Main ContentPlaceholder

Tampere

Tällä alalla on huutava pula tekijöistä Tampereella, mutta opinnoista valmistuneiden taso ei riitä – Yrityksillä myös syytä katsoa peiliin: ”En ymmärrä, mitä tässä valitetaan”

Ict-alan osaajista on Tampereella kova pula, eivätkä koulutus ja yritysten osaamistarpeet aina kohtaa. Osa yrityksistä on perustanut omia akatemioita, joissa tulokkaiden taitoja kehitetään toiveiden mukaiseksi. Alan yrittäjän mielestä firmoilla on myös syytä katsoa peiliin, jos ne eivät löydä riittävän hyviä työntekijöitä.

Ict-alan osaajista on Tampereella kova pula. Johannes Huotari opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa (Tamk) neljättä vuotta tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. Samalla hän on jo alansa töissä.

Aamulehti Johannes Huotari on opiskelujen ohessa osa-aikaisena työntekijänä Radientumilla, joka on erikoistunut integroitujen antennien suunnitteluun ja testaukseen. Työssään Huotari tekee pääasiassa kammiomittauksia, eli testaa antennien tehoja ja herkkyyksiä. ”Tulin tänne alun perin harjoitteluun maaliskuussa 2022, ja sen kautta kesätöihin.”