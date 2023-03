Tamperelainen klassikkoravintola Ohranjyvä on saanut uuden omistajan.

Ravintola Ohranjyvä on ollut tyhjillään heinäkuusta 2022 lähtien. Ravintolan ovet on tarkoitus avata huhtikuun puolessa välissä.

Tamperelainen klassikkoravintola Ohranjyvä avataan jälleen huhtikuussa. Nyt ravintolan yrittäjäksi astuu Primaresta oy, joka pyörittää Tampereella myöskin Champ’s Irish Pub & Sportsia. Asiasta kertoi ensin Tamperelainen.

Ohranjyvän ravintolatilat omistaa asunto-osakeyhtiö Näsilinnankatu 15, jonka vuokralaiseksi Primaresta on nyt tullut. Ohranjyvä-ravintola on tarkoitus avata huhtikuun puolessa välissä, kertoo Primarestan toimitusjohtaja Louie So.

Ravintolassa suunnitellaan parhaillaan, mitä ravintola-annoksia asiakkaille tulevaisuudessa tarjotaan. ”Tiettyjä annoksia on tarkoitus säilyttää, Ohranjyvä on klassikko ja legendaarinen ravintola. Haluamme myös tuoda jotain uutta.”

Ravintolan tilat vaativat Son mukaan ehostamista, mutta rakenteellisia muutoksia ei ole tarkoitus tehdä.

Primarestan Champ’s Irish Pub & Sports avattiin toukokuussa. Son mukaan ravintola-alalla on omat haasteensa, mutta viime vuosi oli ravintolalle hyvä. ”Uskon, että tämä vuosi menee yhtä hyvin tai jopa paremmin.”

Vaiheikas menneisyys

Ohranjyvällä on surullisenkuuluisa historia. Ravintolan toiminta muuttui tappiolliseksi ensimmäisen kerran vuonna 2012. Silloin ravintolan osti Jyväravintolat oy, mutta vuonna 2018 Jyväravintolat joutui protestilistalle tilittämättömien verojen vuoksi.

Vuonna 2018 ravintola vaihtoi jälleen omistajaa, mutta vain vuotta myöhemmin uusi omistaja JV Europe oy ajautui konkurssiin. Vuonna 2020 Ohranjyvän omistajaksi tuli Ravintola Jyvä. Aamulehti uutisoi marraskuussa 2022 Ravintola Jyvän talousvaikeuksista ja maksamattomista vuokrista. Ravintola on ollut tyhjillään heinäkuusta 2022 lähtien.

Ohranjyvän menneisyys ei hetkauta uutta yrittäjää. ”En tiedä edellisen yrittäjän tilanteesta, mutta me keskitymme siihen, että asiat tehdään mahdollisimman hyvin ja tuomme asiakkaille jotain vanhaa ja myöskin jotain uutta”, sanoo So.