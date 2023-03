Tampereen bussien vuoroista peruttiin vielä lauantaina noin 700 – reittioppaan tiedot eivät välttämättä pidä paikkaansa

Sunnuntain tilanne on todennäköisesti jo lauantaita parempi, ja maanantaiaamuna bussiliikenteen pitäisi toimia Tampereen seudullakin täysin normaalisti.

Linja-autoalan lakko päättyi myöhään perjantai-iltana, mutta sen vaikutukset näkyvät Tampereen seudun joukkoliikenteessä selvästi vielä lauantainakin. Joukkoliikenneinsinööri Maarit Kaartokallio Nyssestä kertoo tarkistaneensa, että noin 700 lauantain bussivuoroa on peruttu.

”Lauantaina peruttujen vuorojen osuus on vielä aika iso, koska vuoroja on normaalioloissakin lauantaisin vähemmän kuin arkipäivinä. Sunnuntaina tilanne on jo varmasti parempi, mutta siitä tiedämme tarkemmin vasta aamulla”, Kaartokallio sanoo.

Nyssellä luotetaan siihen, että maanantai-aamuna kuljettajat ovat jo normaalisti töissä, kuten Auto- ja kuljetusalan työntekijälliitto AKT lupasi lauantain vastaisena yönä.

”Ylimääräistä aikaa kannattaa varata”

Tilanne elää nyt jatkuvasti, joten Kaartokallio varoittaa, että edes Nyssen reittioppaan tiedot eivät lauantaina välttämättä pidä täysin paikkaansa. ”Bussimatkoihin kannattaa varata vielä ainakin tänään ylimääräistä aikaa.”

Keskiviikkona, torstaina ja perjantaina peruttuja vuoroja oli joka päivä yli 2 000, eli lauantai-iltaan mennessä lakon takia jää ajamatta Nyssen linjoilla noin 7 000 vuoroa.

Yli puolet bussiliikenteestä pysähtyi

Keskiviikkona 1. maaliskuuta alkanut linja-autoalan lakko pysäytti yli puolet Nyssen bussiliikenteestä. Lakon piirissä olivat Länsilinjat, Paunu, Pirkanmaan Tilausliikenne ja Pohjolan Liikenne. Lakon oli määrä kestää ensi viikon perjantaihin saakka, elleivät osapuolet olisivat saaneet sopua aikaan ennen sitä.

Normaalisti lakon aikana liikennöitiin TKL:n, Valkeakosken Liikenteen ja Vekka Groupin liikennöimät linjat 2, 7, 8, 17, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 58, 60, 63-67, 82, 86, 95X, 95KUTSU ja 103 ja osa linjojen 6, 12, 39A ja 41 vuoroista. Tampereen ratikkaliikenteeseen linja-autoalan lakko ei vaikuttanut.