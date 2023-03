Ratikan jatkoradalle Tampereelta Pirkkalaan kaksi vaihtoehtoa: tällaiset ne ovat

Jatkoradan kustannusarvio on 335 miljoonaa tai kakkosvaihtoehdossa 247 miljoonaa euroa. Lisäksi Hervannan varikkoa on remontoitava, koska lisäradalle tarvitaan lisää raitiotievaunuja.

Aamulehti

Tampereella ja Pirkkalalla on raitiotien jatkoradalle kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 raitiotie rakennetaan Suupan kuntakeskuksen ja Linnainmaan välille vuoteen 2030 mennessä. Vaihtoehdossa 2 raitiotie tulee vaiheittain, ensin Partolaan ja vuoteen 2035 mennessä Suupalle saakka.

Tampereen kaupunginhallitus käsittelee raitiotien hankesuunnitelmaa maanantain 6.3. kokouksessa.

Pirkkalan ja Linnainmaan väliselle raitotielinjaukselle on suunniteltu 24 pysäkkiä, joista 15 on uusia.

Matka Sorin aukiolta Pirkkalan Suupalle kestää 22 minuuttia. Itäisellä ratahaaralla Kaupin kampukselta matkaa Linnainmaalle kahdeksassa minuutissa.

Eteläisen ratahaaran pituus on 9,3 kilometriä, josta 4,7 kilometriä on Tampereen alueella. Ratahaaralla on 11 pysäkkiparia, joista kuusi on Tampereen ja viisi Pirkkalan puolella.

Itäinen ratahaara Kaupin kampukselta Linnainmaalle on 4,3 kilometriä. Radan varteen tulee neljä pysäkkiparia.

Ykkösvaihtoehdon raitiotien rakentamisen kustannusarvio on 335 miljoonaa euroa. Tampereen osuus eteläisestä ratahaarasta on 105 miljoonaa ja itäisestä ratahaarasta 83 miljoonaa euroa.

Kakkosvaihtoehdon kustannusarvio on 247 miljoonaa. Pirkkalan osuus kustannuksista on 114 miljoonaa vaihtoehdossa 1 ja 26 miljoonaa euroa vaihtoehdossa 2.

Lähtökohtana on, että valtio osallistuu raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen 30 prosentin valtionosuudella.

Varikko laajentuisi

Pirkkala–Linnainmaa-välille tarvitaan lisää ratikkavaunuja ja Hervannan varikkoa on laajennettava. Varikon rakentamiskustannukset ovat hankesuunnitelman mukaan 33 miljoonaa euroa.

Tampereella on nyt 20 ratikkaa. Hankesuunnitelman mukaan vuonna 2028 vaunuja tarvittaisiin Pirkkalan ja Linnainmaan välille jo 42.

Uudelle rataosuudelle tulee kolme isoa bussi- ja raitiovaunuliikenteen vaihtopysäkkiä Suupalle, Partolaan ja Linnainmaalle. Raitioradan jatkon varaukset ovat Suupalta länteen tai etelään, Rantaperkiöstä Vuorekseen ja Linnainmaalta edelleen Risson ja Kangasalan Lamminrahkan suuntiin.

Uusien rataosuuksien 800 metrin saavutettavuusalueella on hankesuunnitelman arviossa vuonna 2050 55 000 asukasta ja 23 200 työpaikkaa. Bussiliikenteessä lukemat olisivat 41 000 asukasta ja 21 000 työpaikkaa.

Mikä? Esitys aikataulusta Esitys hankesuunnitelman päätöksenteon aikataulusta: 20.3. Tampereen ja Pirkkalan yhteinen valtuustoinfo. 3.4. Tampereen kaupunginhallitus käsittelee valtuutusta käynnistää Pirkkala–Linnainmaa allianssin hankinta ehdollisena. Pirkkalan kunnanhallitus 4.4. 7.4. Hankintailmoituksen julkaiseminen ehdollisena. 24.4. Tampereen ja Pirkkalan valtuustojen kokoukset.

Suunnitelman mukaan jatkorata toisi Tampereelle kiinteistötaloudellisia tuloja vuoteen 2050 mennessä 185 miljoonaa euroa enemmän kuin bussiliikenne. Pirkkalalle raitiotie tuo arvion mukaan samassa ajassa kiinteistötaloudellisia tuloja lisää 78 miljoonaa euroa.

Maankäytön tehostumisen hyödyt infrarakentamisessa olisivat suunnitelman mukaan kunnissa yhteensä 128 miljoonaa euroa.

Raitiotie Pirkkalan ja Linnainmaan välillä suunniteltaisiin ja rakennettaisiin allianssimallilla.

Havainnekuvassa ratikkapysäkki Pirkkalan Suupalla lännen suuntaan. Pirkkalan puolelle tulisi hankesuunnitelman mukaan viisi ratikkapysäkkiä.

Ratikka menossa havainnekuvassa Nuolialantietä idän suuntaan.

Hankesuunnitelman havainnekuva siitä, miltä ratikka näyttäisi Rantaperkiön pysäkillä.

Rakentaja- ja suunnitteluehdokkaat arvioivat, että suunniteltu rakentamisaika vuosille 2025–2028 on realistinen, mutta suunnittelulle varattu aika rajallinen ja riskialtis. Siksi raitiotieallianssin hankinta aloitettaisiin hankesuunnitelman mukaan ehdollisena huhtikuun alkupuolella jo ennen Tampereen ja Pirkkalan valtuustojen kokouksia.

Tampere ja Pirkkala ovat teettäneet raitiotien Pirkkala–Linnainmaa hankesuunnitelman jatkoksi raitiotien vuosien 2019–2021 seudulliselle yleissuunnitelmalle.