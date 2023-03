Surullinen kuva kertoo paljon – Yksi Tampereen maamerkeistä rapistuu

Lankarullakioski aiotaan yhä siirtää takaisin Tampereen keskustaan, mutta aikataulu ja käyttötarkoitus ovat auki.

Lankarullakioski on päässyt murheelliseen kuntoon.

Aamulehti

Yksi Tampereen kaupunkikuvan tunnetuista vanhoista rakennelmista odottaa yhä uutta käyttöä. Kyseessä on rautatieaseman edustalla vuosikymmeniä sijainnut lankarullakioski.

Se siirrettiin vuonna 2017 ratikkatöiden alta Nekalan varikolle. Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm Tampereen kaupungilta sanoo, että kioskin kunto ei säilytyksessä parane. ”Huonosti se siellä pärjää, mutta siellä se on pressuilla suojattuna.”

Ajatus on ollut alusta asti tuoda kioski takaisin, kunhan asemakeskuksen asemakaavoitus valmistuu ja alueen rakennustyöt alkavat. Ekholmin tietojen mukaan suunnitelma on edelleen sama. Kioskin tarkka sijoituspaikka on vielä auki.

Palauttamisen yhteydessä lankarullakioski peruskorjataan kokonaan. Ekholmin mukaan rakennelma vaatii jopa osittain uudelleen rakentamista.

Kioskin tulevaa käyttöä ei ole vielä mietitty. ”Olisi hyvä jokin järkevä käyttötarkoitus sille keksiä. Emme ole vielä tutkineet, täyttääkö se tämän päivän kioskin edellytyksiä.”

Tampereella on jäljellä enää kaksi lankarullakioskia. Toinen niistä sijaitsee Viinikan kirkon kupeessa. Alueen uudessa asemakaavassa kioski on säilytetty. Myös tämä lankarullakioski vaatii kunnostusta. Ekholmin mukaan kunnostustöiden aikataulu ja rahoitus ovat auki.

Lankarullakioskien suunnittelijasta ei ole tarkkaa tietoa. Usein kioskeja suunniteltiin 1920–1930-luvulla kaupungin virkatöinä.