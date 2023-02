Huvila tuhoutui täysin tulipalossa Tampereella kaksi vuotta sitten – Nyt paikalle suunnitellaan kerrostaloja ja rivitaloja

Asemakaavaehdotuksessa tontin rakennusoikeus kasvaa 600 kerrosneliöstä Tampereella 1 700 kerrosneliöön. Asemapiirroksessa tontille on sijoitettu kerrostalo ja kaksi kaksikerroksista asuinrakennusta.

Aamulehti

Hervannan valtaväylän läheisyydessä Korkinmäessä sijaitsevalle pientalotontille kaavoitetaan kerros- ja rivitaloja Tampereella. Suutalankadun varressa sijaitsevalla tontilla ollut huvila tuhoutui täysin tulipalossa huhtikuussa 2021.

Nyt tonttia asemakaavoitetaan uudelleen. Asemakaavaehdotuksen mukaan tontin rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 600 neliömetristä 1 700 neliömetriin. Tontin koko on noin 3 569 neliömetriä.

Kaavaehdotuksessa tontille on sijoitettu yksi kolmikerroksinen kerrostalo, kaksi kaksikerroksista rakennusta ja kolme autokatosta. Kerrostalossa kerrosneliötä on 1 100 ja kahdessa muussa 300 kummassakin. Ajoyhteys tontille on Suutalankadulta.

Kaavaehdotus on nähtävillä 2. maaliskuuta saakka verkossa osoitteessa tampere.fi/ilmoitustaulu ja palvelupiste Frenckellissä. Asemakaavan hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto.