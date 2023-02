17-vuotias nuori katosi yöllä Tampereen Lielahdesta – Poliisi pyytää havaintoja

Aamulehti

Poliisi kaipaa havaintoja Tampereen Lielahdesta kadonneesta 17-vuotiaasta miehestä. Mies katosi alueelta maanantain ja tiistain välisenä yönä, kerrotaan Sisä-Suomen poliisin tiedotteessa.

Miehellä on oranssit hiukset. Hän on pituudeltaan noin 185–195 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan raskasrakenteinen. Miehellä on yllään mustat farkut, musta collegepaita, valkoiset Nike-merkkiset tennarit ja musta selkäreppu, jossa lukee valkoisella Nike.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.