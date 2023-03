Isot marketit viivästyvät vuosia Tampereen Vuoreksessa – Kesko mukana uudelta alueelta tontin vuokranneessa ryhmittymässä

Pirkanmaan osuuskaupan toimitusjohtaja sanoo, ettei keskustan liikekorttelin kaavan mukaisia suunnitelmia ole mahdollista toteuttaa ja toivoo ohituskaistaa uudelle kaavalle. Isokuusessa on tontti, johon edellytetään päivittäistavarakauppaa. Keskon aluejohtaja Jari Alanen kommentoi, että tontin mahdollisuuksia tutkitaan.

Aivan kuvan vasemmassa reunassa alhaalla näkyvä valkoseinäinen rakennus on liikekeskus Klaava. Sen oikealla puolella ja yläpuolella näkyvät rakentamattomat alueet on kaavoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, mutta tonteille ei ole syntynyt aiottuja liiketiloja.

Näyttää siltä, että ainakaan kolmeen vuoteen ei Tampereen Vuoreksen keskustaan toivottu iso päivittäistavarakauppa etene muuten kuin kaavoittajan työpöydällä. Noin 7 000 asukkaan Vuoreksessa on kaksi pientä ruokakauppaa: Sale ja K-market. Isompaa ostospaikkaa on toivottu pitkään ja sellaisten paikat on myös asemakaavaan suunniteltu.

Vuoreskeskuksen itäosan nykyisessä kaavassa on kaksi tonttia, joihin voi rakentaa päivittäistavarakaupan. Toisella on liikekeskus Klaava, joka vie vain noin 1 400 neliömetriä tontille osoitetusta 10 000 neliön rakennusoikeudesta ja toinen tontti on rakentamatta. Nyt alue aiotaan asemakaavoittaa uudelleen.

Tampereen yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen sanoo, että kaavasta on keskusteltu jo jonkin aikaa. Hän sanoo, että nykyinen kaava on 13 vuotta vanha, eikä ole aivan tavatonta, että tällaisen ajan kuluessa tilanne muuttuu niin, että asemakaavaa on tarve muuttaa.

Mikä Voimassaoleva asemakaava Vuoreskeskuksen itäosan voimassaoleva asemakaava mahdollistaa kahdelle tontille yhteensä lähes 18 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta merkinnällä liikerakennusten korttelialue. Kummallekin saa rakentaa enintään 2 300 neliön vähittäiskaupan suuryksikön. Alueella on yleisten rakennusten korttelialue, jossa on nyt Kalevan Puistokoulu väistötiloissa. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa kortteliin seurakuntakeskuksen, kirkon ja kulttuuripalvelut, eli niin sanotun kirkkokorttelin. Osa kerrosneliömetreistä voidaan käyttää myös liike- ja toimistorakentamiselle.

Kaavaa on tarkoitus päivittää vastaamaan nykyisiä asumisen ja palvelujen tarpeita.

”Siellä on ylisuuria varauksia yleisille rakennuksille ja liikerakentamiselle. Kyse voi olla myös tästä seurakuntarakennuksesta”, Montonen sanoo.

Ohjelmassa vuosi 2025

Vuoreskeskuksen itäosan kaava on Tampereen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2025, mikä tarkoittaa, että kaava valmistuu sinä vuonna ehdotukseksi yhdyskuntalautakunnan ja edelleen valtuuston päätettäväksi. Jos kaikki sujuu suunnitellusti, uusi kaava voisi olla lainvoimainen 2026 kesään mennessä.

Pirkanmaan osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko sanoo, että ison ruokakaupan tarve on tunnistettu ja Pirkanmaan osuuskaupalla on valmius edetä asiassa.

”Isompi ruokakauppa rakennetaan heti kun kaupunki saa kaavan tehtyä. Vaikka huomenna aloitettaisiin.”

Kaavamuutos tarvitaan, sillä hänen mukaansa voimassa oleva kaava on mahdoton toteuttaa. Nykyisessä kaavassa päivittäistavarakaupalle oleva 2 300 neliön varaus on sinänsä riittävä.

”Kaavassa on kuviteltu, että Vuoreksessa voisi menestyä 10 000 neliön kauppakeskus, mutta maailmahan on täysin muuttunut siitä. Se on epärealistinen, emmekä me löydä sinne vuokralaisia, jotka olisivat valmiita maksamaan maanalaisen paikoituksen. Yhtälö ei toimi.”

Liikekeskus Klaavan korttelissa on 10 000 neliötä rakennusoikeutta, josta Klaava vie vain osan.

Löytyykö ohituskaista?

Mäki-Ullakon mukaan lähtökohdat on nyt pohdittava uudelleen. Yksi mahdollisuus olisi, että tontille kaavoitetaan liiketilojen lisäksi asumista, jotta tonttitehokkuus saadaan riittäväksi. Asemakaavaohjelmassa tavoitteeksi mainitaan asumisen uudet mahdollisuudet, tiivistyvä ja eheä kaupunkirakenne sekä asuntokokojen ohjaaminen,

Asemakaavaohjelmassa asemakaavoituksen pohjaksi on suunniteltu arkkitehtikilpailu. Mäki-Ullakko pitää optimistisena kaupungin ajatusta, että kaava olisi valmis vuonna 2026, sillä hänen mukaansa kaavaprosessit ovat kaupungin nykyisillä resursseilla ”todella hitaita”.

”En edes tohdi sanoa vuoreslaisille, milloin kauppa saadaan. Olisi hyvä jos kaupungilta löytyisi joku ohituskaista. Muuten tämä menee jopa tämän vuosikymmenen loppupuolelle.”

Kesko Isokuuseen?

Vaikka Vuoreskeskuksen isojen kauppojen rakentaminen siirtyy, mahdollisuus isoon päivittäistavarakaupan tulemiseen aiemmin säilyy kaupunginosan pohjoispuolella Isokuusessa.

Vuoreksen Isokuusessa on voimassaolevassa asemakaavassa noin 2 000 neliön päivittäistavarakaupan paikka. Paikka on Sydänpuunkadun ja Vuoreksen puistokadun risteyksen lähikorttelissa.

Tontti on vuokrattu 31.5.2023 saakka Evolving Symbiotic Cities ESC Oy:lle. Vuonna 2019 perustetun yhtiön päätoimiala on kaavoitus ja maankäytönsuunnittelu. Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätös toukokuulta 2022 kertoo, että Isokuusessa oli haettavana kaksi tonttia joista toiseen edellytetään päivittäistavarakauppaa. Tulleiden hakemusten perusteella tontit on varattu ryhmittymälle, johon kuuluvat ESC oy, Pasakuitu oy ja Kesko oyj. Pasakuidun toimiala on kiinteistöhallinto. Tontit varattiin Pasakuidulle ja ESC:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Tonttien vuokrausaikaa jatkettiin viime vuoden joulukuussa ja päätöksen mukaan molempien tonttien vuokralainen on ESC.

Keskon aluejohtaja Jari Alanen vastasi lomaltaan tekstiviestitse, että K-ryhmä on kiinnostunut kehittämään alueen palveluita ja että eri vaihtoehtoja tutkitaan jatkuvasti. Kommenttipyyntöön Isokuusen tontista hän kirjoitti, että Kesko tutkii mahdollisuuksia päivittäistavarakaupalle, mutta suunnitelmia tai päätöksiä ei vielä ole.