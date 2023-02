Tampereen Nokia-areenan logo vaihtuu jälleen – kyltit jo vaihdossa

Areenan yleisilme muuttuu etenkin sen etelä- ja pohjoispäädyissä.

Aamulehti

Tampereen Nokia-areenan logo vaihtuu jälleen, sillä areenan nimisponsori Nokia uudistaa logoaan. Nokia julkisti uudistetun brändinsä sunnuntaina.

Nokia-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme kertoo Aamulehdelle maanantaiaamuna, että logojen vaihtaminen on jo aloitettu areenassa. Ratapihankadun puoleinen valomainos on jo vaihdettu. Työt jatkuvat maanantaina ja tiistaina.

Lue lisää: Nokia uudistaa strategiaansa ”kuuden pilarin suunnitelmalla” – tällainen on uusi logo

Uutta logoa asennettiin maanantaiaamuna.

Ratapihankadun puoleiselle päädylle oli jo vaihtunut uusi logo maanantaiaamuna.

Hurme kertoo, että Nokian graafisen ilmeen uudistaminen on ollut areenassa tiedossa jo pitkään. ”Olemme tienneet, milloin yhtiö julkistaa asian. Siihen on varauduttu pikkuhiljaa. Meillä on luonnollisesti ollut asiassa salassapitovelvollisuus”, Hurme kertoo.

Yleisilme muuttuu Hurmeen mukaan etenkin areenan etelä- ja pohjoispäädyissä, sillä siellä ovat näkyvimmät Nokian logot.

Tampereen areenan pääsponsori oli alunperin Uros oy, ja areenan nimeksi piti tulla Uros-areena. Areenayhtiö irtisanoi sopimuksen Uroksen kanssa lokakuussa 2021. Väliaikaisesti areenan nimi oli Tampereen Kannen areena. Marraskuussa areenayhtiö tiedotti, että areenan uudeksi nimeksi tulee Nokia-areena uuden sponsorin myötä.

Hurmeen mukaan toistuvasta logon vaihtamisesta ei ole haittaa areenan brändille. ”Kyllä Nokia-areena tunnistetaan maailmalla ja kotimaassakin. Nokia on hieno kansainvälinen brändi.”

Nokian uusi logo.