Tampere on sallimassa musiikin soittamisen terasseilla läpi yön – rajana 50 desibeliä

Osa ravintola-alan yrittäjistä on pitänyt äänentoistolaitteiden totaalikieltoa kohtuuttomana.

Aamulehti

Tampereella aiotaan sallia äänentoistolaitteiden käyttö myös öisin. Uudistus koskisi etenkin ravintoloiden terasseilla soitettavaa musiikkia. Voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten mukaan äänentoistolaitteita ei saa käyttää kello 22 ja 7 välisenä aikana.

Ympäristöpäällikkö Kati Skippari sanoo, että osa ravintola-alan yrittäjistä on pitänyt totaalikieltoa kohtuuttomana. ”Määräys ei ota kantaa siihen häiritseekö musiikki vai ei. Laitteiden käyttö on ollut kiellettyä kaikilla terasseilla, vaikka terassi olisi keskellä teollisuusaluetta, eikä kukaan ole siellä kärsimässä.”

Käytännössä osalla terasseista on soitettu musiikkia kello 22 jälkeen tähänkin asti. Skippari sanoo, että valituksia on tullut vain sieltä, missä musiikkia on soitettu häiritsevän voimakkaasti.

Maltillinen musiikin soitto sallitaan

Uusi määräys sallisi maltillisen musiikin soittamisen. Tulkintaohjeen mukaan raja on 50 desibeliä alueen välittömässä läheisyydessä. Käytännössä se on rauhallisen puheen taso. Joissain tilanteissa rajasta voidaan joustaa. ”Voi olla tilanteita, joissa raja on kohtuuton ympäristön vuoksi, esimerkiksi jos ravintola sijaitsee meluavan tehtaan vieressä.”

Ravintoloitsijan tulee suunnata äänentoistolaitteet siten, ettei musiikki aiheuta häiritsevää melua alueen ulkopuolella. Skippari sanoo, että musiikki ei saa kuulua asuntoihin, jos ikkunat ovat kiinni, mutta ei myöskään katualueille kauempana terassilta. ”Haluamme turvata paitsi asutuksen myös yöaikaisen ääniympäristön, ettei musiikki roikasta siellä sitten.”

Tarvittaessa ympäristönsuojelu velvoittaa ravintoloitsijaa mittaamaan äänenvoimakkuuden.

Skippari arvioi, että uudistus saattaa aiheuttaa huolta osassa kuntalaisista. ”Uskon kuitenkin, että valtaosa suhtautuu positiivisesti. Ihmiset viihtyvät paremmin terassilla, kun musiikin soittaminen on mahdollista.”

Ei koske Ratinan stadionia

Terassien lisäksi uusien määräysten piirissä olisivat ainakin mainostarkoituksessa käytettävät äänentoistolaitteet. Uusia määräyksiä ei sen sijaan sovellettaisi tapahtumameluun, kuten Ratinan stadionin ulkoilmakonsertteihin.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto esittää uudistettuja määräyksiä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.