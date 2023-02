Moni öljylämmittäjä voi huokaista helpotuksesta Tampereella – öljysäiliötä ei pian tarvinne kaivaa ylös maasta

Tampereen kaupunki on valmistellut uudistuksen, joka sallii käytöstä poistetun öljysäiliön jättämisen maahan tietyin edellytyksin.

Aamulehti

Käytöstä poistettua maanalaista öljysäiliötä ei enää tarvitse poistaa maaperästä Tampereella, jos kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyvät yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston tuoreen esityksen.

Uudistusta perustellaan sillä, että säiliöiden poistamisella on ollut vain vähän vaikutusta maaperän ja pohjaveden suojeluun. Moni on hakenut ja saanut poikkeamisluvalla jättää säiliön maahan. Poikkeamishakemusten käsittely on työllistänyt viranomaisia paljon.

”Öljystä vaihdetaan nyt aktiivisesti muihin lämmitysmuotoihin ja se on kannatettava suuntaus", sanoo ympäristöpäällikkö Kati Skippari Tampereen kaupungilta.

Öljysäiliöitä asennettiin runsaasti maahan 1960- ja 1970-luvuilla, kun rakentaminen oli vilkasta. Ongelma ovat vuodot, joita vanhoissa säiliöissä herkästi tapahtuu.

Siksi maahan jätettävät öljysäiliöt on kuitenkin tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava. Näin varmistetaan, että säiliö on ehjä, eikä siitä ole päässyt tai pääse vuotamaan öljyä maaperään. Säiliön täyttöputket on katkaistava ja tulpattava, jotta säiliötä ei vahingossa voi täyttää. Tarkastuksen tekijän pitää olla Tukesin hyväksymä.

Jos säiliö todetaan tarkastuksessa rikkoutuneeksi, voidaan kiinteistön omistaja velvoittaa toimenpiteisiin maaperän pilaantumisen selvittämiseksi.