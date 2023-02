Hiihtoloman äkkilähdöt Tampereelta etelän lämpöön ovat kiven alla, mutta vaihtoehtojakin on – ”Lomaviikolla on melkeinpä aina koneet täynnä”

Esimerkiksi Kanariansaarille on vielä pirkanmaalaisten hiihtolomalla mahdollista päästä, mutta moni on jo päättänyt suunnata esimerkiksi Tallinnaan.

Aamulehti

Pirkanmaan koululaisten hiihtolomaviikon, eli viikon 9, äkkilähdöt lämpimään suoraan Tampereelta ovat kiven alla, mutta esimerkiksi Viroon ja Tukholmaan ehtii vielä.

Esimerkiksi matkatoimisto Tui järjestää talvikaudella Tampereelta joka maanantai viikoittaisen lennon Kanariansaarille.

Melkein kaikki lomalennot hiihtolomaviikolle on myyty, mutta pakettilentoja Tampereelta Gran Canarialle on vielä muutamia jäljellä, sanoo Tuin Suomen toimintojen viestintäpäällikkö Laura Aaltonen. ”Hiihtolomaviikolla on melkeinpä aina koneet täynnä kaikilta maakuntakentiltä ja Helsingistä.”

Halvimmillaan viikon matkan saa noin tuhannella eurolla per henkilö. Hiihtolomalla suosittuja kohteita ovat Aaltosen mukaan Kanariansaaret sekä Thaimaan Phuket ja Krabi. Keväällä ja syksyllä suunnataan taas kaupunkilomille Eurooppaan.

”Asiakkaita on lähtenyt hiihtolomalla myös (Intian valtameressä sijaitseville) Malediiveille, Mauritiukselle ja Sansibariin. Viime vuonna ei ollut näitä eksoottisia kohteita vielä mukana.”

Matkustajamäärät eivät Tuilla ole vielä ihan normaalilla tasolla, mutta ensi kesänä lomavalikoima on Aaltosen mukaan jo normaali.

Keski-Eurooppaan pääsee kaupunkilomalle

Hiihtolomaviikkojen vilkas matkustuskausi näkyy myös Ikaalisten matkatoimistossa, sanoo toimitusjohtaja Esa Talonen.

Rantalomalle ei matkatoimiston kautta ensi viikolla pääse, mutta esimerkiksi kahden yön paketin kaupunkilomalle Keski-Eurooppaan suoraan Tampereelta saa Talosen mukaan noin 300–400 eurolla per henkilö.

Suosituin kohde etenkin perheille on Talosen mukaan kuitenkin Tallinna, sillä se on lähellä, laadukas ja hintatasoltaan maltillinen.

Matkailu on elpymässä, mutta toistaiseksi ollaan vielä aika kaukana koronaa edeltävistä luvuista, hän sanoo. Hänen mukaansa tämän vuoden aikana voidaan Ikaalisten matkatoimistossa kuitenkin päästä pandemiaa edeltävälle tasolle.

”Olemme jossain 60–70 prosentin paikkeilla 2019 vuoden tasosta.”

Lähimatkat ovat suosittuja

Tampere-Pirkkalan lentokentältä pääsee matkatoimisto Matkapoikien kautta Rodokselle ja Malagaan sekä huhtikuussa Nizzaan ja Milanoon.

”Etelän valmismatkapaketeille ei pääse meidän kautta ensi viikolla, mutta räätälöidysti tietysti pääsee”, sanoo Matkapoikien myyntipäällikkö Jussi Salonen.

Lähimatkoille Viron Tallinnaan tai Pärnuun sekä Tukholmaan sen sijaan on vielä tilaa. ”Periaatteessa melkein päivittäin on lähdöt.”

Erityisesti lähimatkat ovat nyt Salosen mukaan taloudellisen epävarmuuden aikana ja hintojen noustessa suosittuja. ”Halutaan irti arjesta lyhyesti nopealla aikataululla edulliselle matkalle.”

Aventours ei lennä enää Tampereelta

Myös matkajärjestäjä Aventours on aiemmin esimerkiksi viime kesänä järjestänyt lentoja Tampereelta Rodokselle, mutta ei enää ainakaan talvella kyseisiä matkoja järjestä.

Asiakkaita oli lopulta aika pieniä määriä, sanoo Aventoursin toimitusjohtaja Saija Lahtinen. ”Olemme myyneet Air Balticin koneilla tiettyjä kohteita, mutta juuri tällä hetkellä meillä ei ole Tampereelta mitään tarjottavana.”

Aventours järjestää edelleen lomalentoja esimerkiksi Rodokselle, Kyprokselle ja Kreetalle muilta Suomen maakuntakentiltä.

