Herkästi tarttuva norovirus jyllää nyt Tampereen seudulla

Tampereen kaupunki kehottaa pesemään kädet huolellisesti.

Käsienpesu saippualla ja vedellä on avainasemassa noroviruksen torjunnassa.

Aamulehti

Tampereen seudulla on meneillään noroviruskausi, kertoo Tampereen kaupunki. Noin kolmasosa tartunnoista on oireettomia.

Yleensä norovirus tarttuu ihmisestä toiseen kosketuksen kautta, toisinaan ruoan tai veden välityksellä. Tartunnan voi saada esimerkiksi oven kahvasta, sillä virus voi säilyä pinnoilla useita viikkoja. Käsienpesu saippualla ja vedellä on avainasemassa noroviruksen torjunnassa.

Norovirus aiheuttaa oksentelua ja ripulia ja toisinaan kuumetta sekä pitkittyneitä vatsavaivoja. Vatsatauti kestää yleensä 1–2 päivää, mutta riskiryhmillä ja vastustuskyvyltään heikentyneillä tauti voi kestää pidempään ja oireet voivat olla rajuja. Riskiryhmiin kuuluvat muun muassa pienet lapset, raskaana olevat ja vanhukset.

Norovirus ei kuole pakastettaessa. Tämän vuoksi ulkomaisia pakastemarjoja tulee kuumentaa 90 asteessa yli viisi minuuttia.

Sairastuneen elintarviketyöntekijän on pidättäydyttävä ruuan laittoon ja tarjoiluun liittyvistä työtehtävistä. Elintarviketöihin on suositeltavaa palata vasta kahden oireettoman päivän jälkeen. Mikäli elintarviketyöntekijän kotona sairastetaan, on oireettomankin työntekijän kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan.